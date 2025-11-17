Hádači v Inkognite uhádli hosťa bez jedinej OTÁZKY! Stačilo im počuť TOTO

BRATISLAVA - Hádačom v Inkognite sa občas extrémne darí! Tentokrát im uhádnuť povolanie trvalo naozaj iba pár minút. A najviac sa z toho tešil Fero Joke.. Sledujte, čo robi od radosti.
V Inkognite okrem Hudáka, Čekyho a Studenkovej privítal moderátor Vlado Voštinára aj komika Fera Jokea. Netradičné meno, nuž sa Vlado zaujímal, či ho ešte vôbec niekto pozná pod pravým menom František Košarišťan. „Ale hej, hlavne na úradoch,“ pousmial sa Fero, ktorý si vzápätí vypočul improvizovanú pesničku s jeho menom…
Keď však prišlo na hádanie povolania, stalo sa niečo, čo už dávno nie. Hádači sa „hecli“ a indíciu „Sú tam, aj keď tam nie sú“ uhádli neuveriteľne rýchlo. „Chceme ho rýchlo uhádnuť?“ spýtal sa Michal Hudák, keď Fero naznačil, o aké povolanie by mohlo ísť. „To by bola sranda, ja by som to skúsil…“ nabádal Hudáka Fero a ten teda vyslovil povolanie… Sledujte, akú mal Fero radosť a čo spravil Michal… Naozaj sa pobozkali?
Na rad však prišla aj Zdenka Studenková, ktorú v košickej kaviarni Slávia obsluhoval hosť relácie. „Zdenka prišla v rifliach a svetri a my sme pozerali, čo za mladé dievča prišlo…“ skonštatoval a Zdenka iba rástla od radosti. „Hovorte ďalej,“ nabádala ho k ďalším pochvalným slovám, hneď ju však schladil Vlado. Pozrite si video, ale sledujte aj celú reláciu Inkognito v utorok o 20.40 na JOJ-ke. Stojí to za to.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%