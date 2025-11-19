Cibulková by na Farme nevydržala: Kričala od HRÔZY, zľakla sa aj… Domi, to je už priveľa!

BRATISLAVA - Každý rok na markizácku Farmu zavíta nejaká vzácna návšteva zo slovenského šoubiznisu. V minulosti prišla Eva Máziková, Erika Judínyová či dokonca Igor Rattaj. Tento rok prišiel futbalista Marek Hamšík, streamer Maťo a bývalá tenistka Dominika Cibulková. No a práve jej dal pobyt na statku najviac zabrať. Kričala od hrôzy už po pár minútach, zľakla sa aj... To vážne?!
Dominika Cibulková je známa tým, že má rada pohodlie a luxus. Nijak sa tým netají. O to zaujímavejšie bolo sledovať jej reakciu po tom, čo prišla na miesto, ktoré sa s prvým menovaným absolútne vylučuje. Bývalá tenistka prišla na statok markizáckej reality šou Farma. Spolu s ňou prišli aj streamer Maťo a úspešný slovenský futbalista Marek Hamšík.
No pozornosť na seba strhávala predovšetkým Dominika. A to najmä v momente, keď prišla do domu dedičov. Tí totiž vedľa svojich postelí majú aj klietky s papagájmi a veľkým leguánom. A to športkyňa nečakala. Len čo vkročila do domčeka, skríkla. Najprv pri pohľade na klietku s operencami. V šoku odtiaľ ušla... No ani druhý pokus nebol lepší - to zas zbadala leguána.
Šok na každom kroku a s myšlienkou v hlave, čo ju ďalej čaká, sa len točila a kričala. Až sa napokon zľakla aj niečoho, čo už vôbec nedávalo zmysel. Mysliac si, že ide o ďalšie zviera, zľakla sa aj čiernych nohavičiek pohodených na jednej z postelí. Je teda evidentné, že Dominika na podobné prostredie nie je stavaná a na Farme by to skutočne nevydržala!