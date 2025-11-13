Štvrtok13. november 2025, meniny má Stanislav, zajtra Irma

Búrka v pohári vody alebo skutočná kríza? Cibulkovej manžel trávi čoraz viac času s inou ženou

Dominika Cibulková s manželom Michalom Navarom na slávnostnom uvedení svojej aplikácie Zobraziť galériu (23)
Dominika Cibulková s manželom Michalom Navarom na slávnostnom uvedení svojej aplikácie (Zdroj: Nikola Lieskovská)
BRATISLAVA - Prichytený s inou! V manželstve Dominiky Cibulkovej a Michala Navaru to, zdá sa, škrípe. Tenistkin manžel sa totiž čoraz častejšie objavuje po boku atraktívnej plavovlásky. Žeby sa manželská kríza prehĺbila, alebo ide len o búrku v pohári vody?

Dominika a Michal tvoria pár neuveriteľných 16 rokov, z toho 9 rokov sú manželmi. Na verejnosti pôsobili vždy ako idylický pár – spokojní a šťastní. Zdalo sa, že nič nemôže otriasť ich vzťahom. Lenže posledné týždne naznačujú, že situácia sa mení. Náš fotograf totiž zachytil Michala v spoločnosti mladej, atraktívnej plavovlásky Iriny, manažérky jeho kaviarní, v blízkosti bytu, kde doposiaľ žili s Dominikou. V kontexte krízy, ktorú prednedávnom otvorene priznala samotná Cibulková, pôsobí takéto správanie prinajmenšom zvláštne.

Topky.sk kontaktovali Dominiku, aby situáciu ozrejmila, a tá zostala prekvapivo pokojná: „Je s ňou v aute od pondelka do piatku, ide o pracovné stretnutia,“ vysvetlila bývalá tenistka, ktorá si aj v tejto situácii zachovala chladnú hlavu.

Michal na naše otázky nereagoval, no keď zbadal fotografa, rýchlo zatiahol okno auta. Táto reakcia nie úplne korešponduje s tým, čo tvrdí tenistka. Napriek tomu Dominika ubezpečuje: „Vzťah je o dôvere. Nemám dôvod žiarliť. Keď som bola mladšia, bola som oveľa žiarlivejšia. Teraz veci vidíme a chápeme inak.“

Michal Navara v aute s Irinou
Zobraziť galériu (23)
Michal Navara v aute s Irinou  (Zdroj: Ján Zemiar)
Okrem starostlivosti o syna Jakubka a dcéru Ninku sa pár momentálne venuje aj predaju luxusného bytu v centre Bratislavy. Prečo sa rozhodli zbaviť svojho megahniezdočka v úplnom centre mesta, zatiaľ ostáva zahalené rúškom tajomstva. Na verejnosť prenikli iba informácie, že túžia po niečom väčšom. Dominika preferuje mestské bývanie, úvahy o kúpe domu zahnala do kúta.

Dominika Cibulková má milióny, no žije v BYTOVKE: Prečo ma nikto nedostane do domu! Prečítajte si tiež

Dominika Cibulková má milióny, no žije v BYTOVKE: Prečo ma nikto nedostane do domu!
Štvrtá najlepšia tenistka sveta však otvorene hovorí aj o financiách a životných prioritách: „Peniaze samy o sebe šťastie neprinášajú. Milujem skôr slobodu, ktorú dávajú. Milujem dopriať deťom, milujem zážitky, milujem žiť život naplno,“ povedala v rozhovore pred pár mesiacmi Dominika, ktorá verí v svetlejšie začiatky. Snáď manželskú krízu čoskoro zažehnajú a nad ich láskou opäť vyjde slnko… Uvidíme.

Búrka v pohári vody alebo skutočná kríza? Cibulkovej manžel trávi čoraz viac času s inou ženou (Zdroj: Ján Zemiar)

Cibulková priznala: PENIAZE jej STRÁŽI manžel! Keby som nežila v luxuse... Prečítajte si tiež

Cibulková priznala: PENIAZE jej STRÁŽI manžel! Keby som nežila v luxuse...

Ďalšie zo Zoznamu