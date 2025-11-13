Búrka v pohári vody alebo skutočná kríza? Cibulkovej manžel trávi čoraz viac času s inou ženou

BRATISLAVA - Prichytený s inou! V manželstve Dominiky Cibulkovej a Michala Navaru to, zdá sa, škrípe. Tenistkin manžel sa totiž čoraz častejšie objavuje po boku atraktívnej plavovlásky. Žeby sa manželská kríza prehĺbila, alebo ide len o búrku v pohári vody?
Dominika a Michal tvoria pár neuveriteľných 16 rokov, z toho 9 rokov sú manželmi. Na verejnosti pôsobili vždy ako idylický pár – spokojní a šťastní. Zdalo sa, že nič nemôže otriasť ich vzťahom. Lenže posledné týždne naznačujú, že situácia sa mení. Náš fotograf totiž zachytil Michala v spoločnosti mladej, atraktívnej plavovlásky Iriny, manažérky jeho kaviarní, v blízkosti bytu, kde doposiaľ žili s Dominikou. V kontexte krízy, ktorú prednedávnom otvorene priznala samotná Cibulková, pôsobí takéto správanie prinajmenšom zvláštne.
Topky.sk kontaktovali Dominiku, aby situáciu ozrejmila, a tá zostala prekvapivo pokojná: „Je s ňou v aute od pondelka do piatku, ide o pracovné stretnutia,“ vysvetlila bývalá tenistka, ktorá si aj v tejto situácii zachovala chladnú hlavu.
Michal na naše otázky nereagoval, no keď zbadal fotografa, rýchlo zatiahol okno auta. Táto reakcia nie úplne korešponduje s tým, čo tvrdí tenistka. Napriek tomu Dominika ubezpečuje: „Vzťah je o dôvere. Nemám dôvod žiarliť. Keď som bola mladšia, bola som oveľa žiarlivejšia. Teraz veci vidíme a chápeme inak.“
