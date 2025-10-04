Na Fashion Live! to vrelo: Tina Turnerová predviedla bujný dekolt a... Cibulková žiarila bez manžela!

BRATISLAVA – Módne podujatie Fashion LIVE! Bol silný zážitok! Nie náhodou priťahuje pozornosť mnohých známych tvárí.
V piatok večer ožilo bratislavské obchodné centrum módou. Úvodný večer dvanásteho ročníka Fashion Live! priniesol silný zážitok z módy aj atmosféry. Pavol Dendis totiž predstavil svoju kolekciu Romantic Rave vo vonkajších garážach bratislavského Nivy centra. Toto industriálne prostredie s ostrými líniami betónu a tlmeným svetlom kontrastovalo s poetikou kolekcie a stalo sa symbolickou kulisou pre stret jemnosti a energie.
Na veľkolepú módnu šou Fashion LIVE! sa vymódili aj viaceré celebrity, ktoré si na svojich outfitoch dali záležať a rozhodne sa bolo na čo pozerať! Niektoré z nich pošteklikli fantáziu prítomných, iné vyrazili dych extravaganciou, ďalšie vsadili na „sivé myšky“, ale aj tak im to náramne pristalo. Väčšina z nich už vytiahla čižmy a kabáty, keďže módna šou sa konala v otvorenom priestore nadzemného parkoviska. Medzi prítomnými hosťami boli Dominika Cibulková, Monika Sabó, Dominika Grecová, Ivana Gáborík, Lucia Hurajová, Barbora Franeková, Babsy Jagušák, Tina Turnerová, Petra Batthányová, Barbora Brušková, Simona Slobodníková, ale aj Adam Pavlovčin, Liberty Simon či herec Jakub Švec.
Lepšie je však raz vidieť ako stokrát čítať, takže neváhajte a pozrite si prominentov v zaujímavých outfitoch v našej FOTOGALÉRII. Komu z nich to podľa vás pristalo najviac?
Hlavný program MBFL! bude pokračovať 3. a 4. novembra v Starej tržnici, kde sa predstavia poprední slovenskí návrhári aj nastupujúca generácia módnych tvorcov, ktorí sa neboja posúvať hranice.
