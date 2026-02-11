Prežil 48 hodín BEZ PĽÚC! Bežná chrípka mu v 33 rokoch ROZPUSTILA pľúca: Lekári urobili niečo, čo ODPORUJE prírode!

USA - Tridsaťtriročný muž s ťažkým poškodením pľúc prežil 48 hodín bez vlastných pľúc, pričom jeho krv bola okysličovaná mimo tela. Inovatívny postup amerických lekárov mu umožnil prežiť kritické obdobie a následne podstúpiť úspešnú transplantáciu, ktorá môže do budúcna zachrániť ďalších pacientov s akútnym zlyhaním pľúc.
Štúdia publikovaná v časopise Med sa zaoberá prípadom tridsiatnika, ktorý je varovaním pre každého, kto si myslí, že chrípka typu B je vážnou hrozbou len pre starších alebo veľmi mladých ľudí. Tento muž prišiel do nemocnice so syndrómom akútnej respiračnej tiesne (ARDS) a počas nasledujúcich šiestich týždňov mu sekundárna infekcia spôsobená baktériou Pseudomonas aeruginosa, podporila rozvoj nekrotizujúcej pneumónie.
Zlyhávanie orgánov
Vážny stav nedokázali zvrátiť alebo aspoň zastaviť antibiotiká a kyslíková terapia, čo viedlo k zlyhávaniu orgánov. „Jeho srdce sa zastavilo hneď po príchode. Museli sme vykonať kardiopulmonálnu resuscitáciu,“ uviedol profesor Ankit Bharat z Northwestern University, ktorý viedol záchranný tím. „Keď je infekcia taká závažná, že sa pľúca doslova rozpadávajú, sú nenávratne poškodené. Vtedy pacienti zomierajú.“ Aj keby bola k dispozícii dvojitá transplantácia pľúc, pacientovo telo bolo infekciou príliš poškodené na to, aby ju dokázalo prijať.
„Infekciu sme mohli dostať pod kontrolu len odstránením pľúc, čím vznikla šanca, že ostatné orgány sa začnú zotavovať. To však prinášalo zjavný problém: „Srdce a pľúca sú neoddeliteľne prepojené,“ vysvetlil Bharat. „Keď nemáte pľúca, ako udržíte pacienta pri živote?“ Donedávna to nebolo možné, no niektorí ľudia s cystickou fibrózou, ktorým pľúca takmer úplne zlyhali, prežili niekoľko dní vďaka kyslíku dodávanému umelými pľúcami. Ako informuje portál IFL Science, Bharatov tím preto vytvoril zariadenie schopné nahradiť funkciu pľúc, dodávať kyslík do krvi, odstraňovať oxid uhličitý a zároveň udržiavať prietok krvi cez oslabené srdce.
Ihneď sa začali orgány zotavovať
Tento dočasný systém nevznikol úplne od nuly. Umelé pľúca, ktoré dokážu podporovať tie biologické v zlyhávaní, už existujú. Profesor a jeho kolegovia opisujú okysličovanie krvi cez membránu ako „konvenčné“, no inovatívnejšie boli kroky na zabránenie nadmernému tlaku v srdci, tepnách a komorách. Tím sa spoliehal na vytvorenie alternatívnych ciest pre prúdenie krvi do srdca a zo srdca pomocou skratu, ktorý sa neustále prispôsoboval sile prietoku. Hneď po odstránení pľúc a zavedení externého okysličovania krvi, sa ostatné orgány pacienta začali zotavovať.
O dva dni neskôr, keď sa objavili darcovské pľúca, chirurgovia usúdili, že je možné realizovať transplantáciu. Článok o zákroku bol publikovaný až teraz, keď pacient prežil nasledujúce dva roky s dobrou funkciou pľúc, vrátil sa k zdravému životnému štýlu a pravdepodobne si poctivo necháva podávať očkovanie proti chrípke. „Tradične je transplantácia pľúc vyhradená pre pacientov s chronickými ochoreniami, ako je intersticiálne pľúcne ochorenie alebo cystická fibróza,“ uviedol Bharat. „V súčasnosti si ľudia myslia, že ak niekto dostane ťažký ARDS, stačí ho podporovať a stav sa nakoniec zlepší.“
Len málo nemocníc by dnes dokázalo vykonať podobný zákrok
Pred operáciou sa to však nezdalo pravdepodobné a vyšetrenie a analýza pacientových pľúc po ich odstránení ukázali, že k zlepšeniu by nedošlo. Zjazvenie bolo také rozsiahle a extrémne, že tkanivo by sa nikdy nezotavilo. „Po prvý raz biologicky poskytujeme molekulárny dôkaz, že niektorí pacienti budú potrebovať dvojitú transplantáciu pľúc, inak neprežijú,“ vysvetlil profesor. Len málo nemocníc by dnes dokázalo vykonať podobný zákrok. Napriek tomu dúfa, že opakovaním a zdokonaľovaním postupu bude možné udržať pacientov pri živote dlhšie, aj keď darcovské pľúca nie sú okamžite k dispozícii. „V mojej praxi mladí pacienti umierajú takmer každý týždeň, pretože si nikto nepripustil možnosť transplantácie. Pri ťažkom poškodení pľúc spôsobenom respiračnými vírusmi alebo infekciami, aj v akútnych prípadoch, môže zachrániť život.“