Smiech cez slzy: Satirická stránka odhalila zákulisie polície, krádež bicykla a FIASKO s prehrávačom videa z kamery

BRATISLAVA - Kontrolovať bezpečnosť a dohliadať na poriadok v spoločnosti má polícia v popredných prioritách. Konštante udržiavať pokoj a sledovať jednotlivé negatívne vplyvy či zabezpečovať dôkazy si vyžaduje aj istú technickú úroveň. Tú polícia evidentne nemá všade vychytanú rovnako. Najnovšie do "kuchyne" nahliadla samotná satirická stránka Zomri, ktorá sa podelila o veľmi nemilú skúsenosť občana.
Všetko "vybuchlo" po tom, čo sa na satirickej stránke Zomri objavilo uznesenie, ktoré mal dostať nemenovaný občan ohľadom prípadu krádeže jeho bicykla. Ak je list autentický, príslušník v ňom uvádza pomerne bizarné záležitosti. Aj štylistika písania a chýbajúce čiarky zdvíhajú obočie.
"Trebalo by preinštalovať celý Windows", píše sa doslova v uznesení
"Dňa 22.12.2025 bola spracovaná analýza kamerového záznamu, kde kamerový záznam nebol možné prehrať cez žiadny prehrávač ani cez prehrávač nachádzajúci sa pri kamerových záznamoch, nakoľko vypisoval stále chybu spustenia a preto nebolo možné vykonať analýzu kamerového záznamu. Taktiež bolo zistené, že služobný PC je pre tento typ kamerového záznamu zastaralý a nebude ho možné spustiť na služobnom PC, nakoľko by trebalo preinštalovať cely systém Windows na novší, avšak to nie je možné. Vzhľadom k tomu nebolo možné vykonať analýzu kamerového záznamu a zistiť popis páchateľa alebo podozrivej osoby," píše sa v uznesení, ktoré dostal občan.
Katastrofálny stav výpočtovej techniky v polícii
Netrvalo dlho a na základe podnetu sa začala vyšetrovať samotná autenticita dokladu, ktorý mal občan k prípadu dostať. Autority ho zatiaľ nepopreli no ani nepotvrdili. Prípadu sa začal venovať Denník N.
Je však faktom, že o "katastrofálnom stave výpočtovej techniky" už vlani hovoril samotný minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
"Pokiaľ by išlo o dokument Policajného zboru, zverejnený text by mal obsahovať formálne náležitosti, ako sú číslo spisu, označenie útvaru, identifikácie príslušného policajta a ďalšie povinné prvky," argumentuje Prezídium Policajného zboru. Dodali však, že ak by naozaj išlo o autorizovaný dokument, poškodený má právo sa brániť opravnými prostriedkami.
Pátrajú po autorovi uznesenia?
"Predpokladáme, že zámerom bolo poukázať na možné systémové alebo procesné nedostatky, tieto zovšeobecniť a na ich základe prijať opatrenia smerujúce k zefektívneniu činnosti na dotknutom útvare a k zvýšeniu kvality výkonu služby do budúcna," reagovalo prezídium s tým, že na samotné vyjadrenie poukázal aj exminister obrany Jaroslav Naď.
Podľa Naďa prišla na obvodné oddelenia výzva vypátrať policajta, ktorý takéto uznesenie písal. "Namiesto toho, aby zistili, kto ukradol bicykel zisťujú, ktorý policajt pravdivo popísal situáciu v zbore," napísal šéf Demokratov.