VYHADZOV z postu riaditeľky: Známa tvár po roku KONČÍ... Kolegovia spísali PETÍCIU!

PRAHA - Česká herečka Klára Cibulková končí po roku na poste riaditeľky divadla. Správna rada ju odvolala nečakane a bez udania dôvodu. Kolegovia spísali petíciu!
Tak to je poriadny šok! Herečka Klára Cibulková náhle skončila na poste riaditeľky pražského divadla Viola, píše portál Blesk.cz. Bez udania dôvodu ju odvolali ku dňu 24. septembra. Vo funkcii začala pôsobiť len minulý rok. Na webovej stránke divadla je kolonka riaditeľa divadla momentálne prázdna. Podľa Divadelných novín vedenie prevzal bývalý zástupca Kláry Cibulkovej a produkčný Pavel Vaněk.
Krátko nato sa však začali ozývať negatívne reakcie – najmä na skutočnosť, že k odvolaniu došlo bez udania dôvodu. Dokonca vznikla aj petícia, v ktorej sa kolegovia jednoznačne postavili za svoju šéfku. „My, nižšie podpísaní herci, umelci, spolupracovníci a podporovatelia Divadla Viola, týmto vyjadrujeme svoj hlboký nesúhlas s rozhodnutím správnej rady odvolať z funkcie riaditeľku divadla, pani Kláru Cibulkovú, ktorú plne podporujeme,“ uvádza sa v úvode žiadosti o prehodnotenie rozhodnutia na webe Petice.com. Petíciu svojím menom zastrešil Jan Meduna.
„Táto zmena na vedúcej pozícii prebehla za okolností, ktoré v nás vyvolávajú množstvo otázok. Domnievame sa, že spôsob odvolania riaditeľky správnou radou je vzhľadom na celkové fungovanie a rozvoj divadla neadekvátny a najmä neodôvodnený,“ uvádza sa ďalej v texte petície. Podpísaní zároveň žiadajú nielen vysvetlenie dôvodov, ktoré viedli k odobratiu mandátu pani riaditeľky, ale aj prehodnotenie samotného rozhodnutia.
Herečka Cibulková po alkoholickom prešľape za volantom: PRVÉ slová... TAKTO to bolo!
Herečka sa k celej situácii vyjadrila prostredníctvom Instagramu. „Kategoricky odmietam, že by som sa dopustila manažérskeho pochybenia, ktoré by mohlo stáť za tým, že som bola na začiatku divadelnej sezóny nečakane odvolaná. Tento krok správnej rady som však vzala na vedomie. Dôvody odvolania mi písomne oznámené neboli,“ uviedla Cibulková. „Mojím jediným a faktickým prehreškom, o ktorom viem, bolo nedodanie výročnej správy a ročnej uzávierky v sľúbenom termíne. Chybu som okamžite napravila a ospravedlnila sa. Minulá divadelná sezóna bola veľmi úspešná, hoci zároveň aj nesmierne náročná: preberala som agendu divadla a súčasne pripravovala nový dramaturgický plán," priblížila Klára svoje úspechy aj jediný omyl, ktorý uznáva.
„Divadlo má nový vizuál, novo čalúnenú sálu aj foyer a myslím, že aj vďaka mojej práci a úspechu nových inscenácií získala Viola väčší mediálny záujem a teší sa priazni divákov aj kritikov," pokračovala. Zároveň poďakovala svojim kolegom, ktorí ju podržali. „V tejto súvislosti si veľmi vážim podporu svojich hereckých aj ďalších divadelných kolegov, ktorí dávajú jasne najavo, že stoja za mnou – veľmi vám všetkým ďakujem!“ dodala pokorne Cibulková. V závere svojho vyjadrenia dala najavo, že aj keby sa na jej odvolaní už nič nezmenilo, nebude to pre ňu znamenať koniec sveta – okrem kariéry má totiž aj milovanú rodinu. „Mojimi ďalšími veľkými partnermi sú môj milovaný manžel Tomáš a naše deti. Ak na nich budem mať o niečo viac času, budem len šťastná,“ uzavrela Klára.