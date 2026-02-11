Krásne gesto Plačkovej: Keď v pôrodnici zbadala TOTO, zostala zhrozená… okamžite začala konať

BRATISLAVA – Zuzana Plačková sa ukázala ako žena s veľkým srdcom. V piatok 6. februára 2026 priviedla na svet svoje druhé dieťatko – dcérku Ayanu – a hneď po prepustení z bratislavskej pôrodnice na Kramároch sa postarala o gesto, ktoré si zaslúži obdiv.
Do pôrodnice na Kramároch prišiel v pondelok okolo 10.00 h manžel René, aby si vyzdvihol svoje dievčatá. V ruke držal vajíčko a s úsmevom na tvári vykračoval do priestorov pôrodnice. Asi po pol hodine vyšiel von a zamieril na parkovisko. Spoločne s mladou dámou začali z kufra auta vyberať kočík. Ten však nebol pre Ayanu, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.
„Dnes som videla, s akým kočíkom prevážajú detičky na vyšetrenia do inej budovy a za každého počasia… Popravde som bola trošku zhrozená,“ napísala Plačková, ktorá sa rozhodla konať. „Okamžite som zavolala Katke, aby mi priniesla jeden nový kočík a do hodinky ho mali na oddelení. Netreba zatvárať oči pred určitými vecami. Pokiaľ máte možnosť, pomôžte tam, kde vidíte, že to má zmysel,“ dodala podnikateľka, ktorej gesto nesmierne potešilo novorodenecké oddelenie v bratislavskej nemocnici.
Plačkovú prepustili z pôrodnice domov: René s úsmevom od ucha k uchu a aha, ako si vykračovala Zuzana
Pôrodnica sa jej dokonca verejne poďakovala: „Ďakujeme za darovanie kočíka pre naše bábätká. Kočík využijeme pri presune detičiek na vyšetrenia v NÚDCH. Sme vďační, že ste si vybrali práve našu pôrodnicu a zverili nám to najcennejšie – život vášho bábätka,“ a zverejnila aj fotografiu šťastnej rodinky.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%