Orbán sa rozzúril: Plán na prijatie Ukrajiny do EÚ? To je vyhlásenie vojny Maďarsku

BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér Viktor Orbán opäť vyostruje rétoriku pred parlamentnými voľbami. Tvrdí, že plán Európskej únie, ktorý by Ukrajinu posunul bližšie k členstvu v nej, je priamym útokom na Maďarsko a snahou zbaviť ho moci. Kľúčovým cieľom má byť jeho politický koniec.
„Vojnový plán Bruselu a Kyjeva“
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán označil úvahy o urýchlenom priblížení Ukrajiny k Európskej únii za „otvorené vyhlásenie vojny Maďarsku“. Uviedol to v príspevku na sociálnej sieti X približne dva mesiace pred parlamentnými voľbami.
Orbán reagoval na článok bruselského portálu Politico, ktorý informoval o údajnom päťbodovom scenári. Ten by umožnil, aby Ukrajina získala čiastočné postavenie v EÚ už v roku 2027.
„Ide o vojnový plán Kyjeva a Bruselu,“ napísal maďarský premiér a dodal, že návrh podľa neho počíta aj s politickou zmenou v Budapešti.
Orbán vidí snahu zbaviť ho moci
Najväčšiu pozornosť Orbán venoval bodu, podľa ktorého by EÚ potrebovala súhlas všetkých členských štátov. Tvrdí, že práve preto má byť po voľbách odstránený on a jeho vláda.
„Tento nový plán ignoruje vôľu maďarského ľudu a je otvoreným vyhlásením vojny Maďarsku,“ napísal. „Sú odhodlaní odstrániť maďarskú vládu za každú cenu. Chcú, aby sa k moci dostala strana Tisza, pretože potom by neexistovalo žiadne veto, žiadny odpor a žiadne vyhýbanie sa ich konfliktu,“ odkázal.
Voľby ako rozhodujúci moment
Premiér zároveň vyzval voličov, aby plán podľa jeho slov zastavili v aprílových voľbách. „Fidesz je jedinou silou, ktorá stojí medzi Maďarskom a bruselskou vládou,“ vyhlásil. Podľa neho je jeho strana „jedinou zárukou maďarskej suverenity“.
Vo voľbách 12. apríla sa strana Fidesz postaví najmä proti hnutiu Tisza, ktoré vedie Péter Magyar. Prieskumy verejnej mienky pritom ukazujú, že Tisza od konca roka 2024 Fidesz stabilne poráža.
Päť bodov a Trumpova karta
Podľa informácií zverejnených v Politico má päťbodový plán zahŕňať prípravu Ukrajiny na členstvo, následné vytvorenie formy členstva a – v Orbánovej interpretácii – jeho politický odchod.
Ak by však premiér voľby obhájil, nasledovať by mal štvrtý krok: zapojenie Donalda Trumpa. Orbán ho považuje za spojenca, ktorý by mohol zmeniť americký postoj k ukrajinskému členstvu a podporiť maďarské veto.
Posledná možnosť - článok 7
V prípade, že by všetky predchádzajúce kroky zlyhali, prichádza podľa Orbána na rad posledná možnosť. Ide o aktiváciu článku 7 zmluvy o Európskej únii, ktorý umožňuje pozastaviť hlasovacie práva členského štátu.
Takýto postup by Maďarsku zobral možnosť rozhodovať aj o prijímaní nových členov do Únie – vrátane Ukrajiny. Orbán tento scenár opakovane označuje za dôkaz, že Brusel je pripravený ísť proti Maďarsku silou politických nástrojov.