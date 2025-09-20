Kontroverzná Ráchel Karnižová porodila: FOTO syna a odvážne slová z nemocnice!

Rachel Karnižová porodila syna (Zdroj: Instagram/rachellkka)
BRATISLAVA - Hotovooo! To je prvé slovo, ktorým sa po pôrode priamo z nemocnice prihovorila fanúšikom influcencerka a modelka Ráchel Karnižová (24).
Ráchel, ktorá je známa z reality show Love Island, porodila. Na svet priviedla syna, ktorý dostal meno Aries Mareš, vážil viac ako 3,5 kila a meral 48 centimetrov. FOTO nájdete vo FOTOGALÉRII.
S priateľom Pavlom Marešom alias Pufflickom otehotnela krátko po tom, čo sa dali dokopy a spočiatku si nebola istá, či je na dieťa už pripravená. Rozhodli sa však založiť si rodinu a kráska už má pri sebe malého synčeka. Ráchel tehotenstvo prežívala spolu so svojimi fanúšikmi na instagrame a tesne po pôrode povzbudila všetky nádejné mamičky slovami: „Baby, čo sa bojíte pôrodu, nie je to vôbec také hrozné. Ja som si to celkom užila, máme najkrajšie bejby a už nie som tehotná,“ tešila sa z nemocničného lôžka. Na rad tak môže prísť svadba, ktorú vraj plánujú koncom roka. „Ale neberiem to ako svadbu, len ako papier, aby som mohla všetko zmeniť,“ vyjadrila sa prednedávnom Rachel, ktorá priznala, že svoju vysnívanú svadbu si predstavuje ináč ako na úrade.