Zvrat pri novele Trestného zákona: Ústavný súd stopol časť zmien

Ústavný súd SR aktualizované
Ústavný súd SR (Zdroj: TASR – František Iván)
TASR

KOŠICE - Ústavný súd (ÚS) SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti novely Trestného zákona prijatej parlamentom vlani v decembri nevyhovel. Rozhodnutie sa týkalo podania skupiny opozičných poslancov.

Novelu Trestného zákona napadol na ÚS aj generálny prokurátor Maroš Žilinka a Špecializovaný trestný súd (ŠTS). Aj ich návrhy prijal ÚS na ďalšie konanie, pričom ich spojil na spoločné konanie. Podľa ÚS v prípade nevyhovenia návrhu na pozastavenie účinnosti daného ustanovenia „by bezpochyby došlo k zásahom do množstva prebiehajúcich trestných konaní s potenciálom ohroziť subjektívne práva poškodených, ako aj subjektívne práva samotných spolupracujúcich obvinených“.

„Pokiaľ ide o práva poškodených, tieto by mohli byť ohrozené v prípade, že by sa na výpovede spolupracujúcich obvinených, ktoré často predstavujú jeden z hlavných dôkazných prostriedkov na objasňovanie závažnej trestnej činnosti, v určitých trestných konaniach neprihliadalo a v dôsledku vzniknutej dôkaznej núdze by došlo k právoplatnému skončeniu predmetných trestných konaní inak ako odsúdením páchateľov,“ uviedol ÚS. Poukázal ďalej na to, že ak by aj následne dospel k záveru o nesúlade predmetného ustanovenia s ústavou, možnosť znovuotvorenia týchto právoplatne skončených trestných konaní nie je jednoznačne definovateľná. Vo vzťahu k samotným spolupracujúcim osobám ako beneficientom prichádza podľa súdu do úvahy predovšetkým ohrozenie ich ústavou garantovaného práva na obhajobu.

„Ústavný súd tak dospel k záveru, že z hľadiska ochrany hodnoty spravodlivosti trestného procesu, ktorá je previazaná s ľudskoprávnymi pozíciami poškodených, ale aj spolupracujúcich osôb, je právne bezpečnejšie účinnosť napadnutého ustanovenia čl. II bodu 1 zákona č. 416/2025 Z. z. pozastaviť s tým, že napadnutá norma predstavuje zásah do živých konaní a ide o ustanovenie, ktoré je jednak koncepčnou zmenou a zároveň ktorého dôsledky aplikácie nie je možné v súčasnosti jasne predvídať,“ skonštatoval súd. K rozhodnutiu ÚS pripojili odlišné stanoviská sudcovia Ivan Fiačan, Rastislav Kaššák, Ľuboš Szigeti a Robert Šorl, ktoré sa týkajú výroku a odôvodnenia. Novelu Trestného zákona so zmenami aj v Trestnom poriadku prijal parlament v skrátenom legislatívnom konaní. Koaliční poslanci argumentovali zneužívaním inštitútu kajúcnika, napríklad pri odsúdení osôb na základe výpovedí, ktoré sa ukázali ako nedôveryhodné. Pre zmeny v Trestnom poriadku ŠTS prerušil súdny proces s obžalovaným Norbertom B. v prípade podplácania.

Rozhodnutie ÚS SR týkajúce sa Trestného poriadku je zásadné, tvrdí Žilinka

Rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR o pozastavení účinnosti zmeny Trestného poriadku o kajúcnikoch je zásadné. Na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka.

„Ústavný súd SR na dnešnom zasadnutí pléna prijal na ďalšie konanie môj návrh na začatie konania o súlade paragrafu Trestného poriadku s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a pozastavil účinnosť napadnutého právneho predpisu,“ povedal Žilinka. Tvrdí, že pozastavenie účinnosti zamedzí možným „negatívnym, nezvratným a nenapraviteľným následkom novej právnej úpravy v trestnom konaní a zásahom do spravodlivosti procesu“. Zároveň podľa Žilinku zamedzí ohrozeniu objasňovania najzávažnejšej trestnej činnosti. ÚS SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti novely Trestného zákona prijatej parlamentom vlani v decembri nevyhovel. Novelu Trestného zákona so zmenami aj v Trestnom poriadku prijal parlament v skrátenom legislatívnom konaní. Koaliční poslanci argumentovali zneužívaním inštitútu kajúcnika, napríklad pri odsúdení osôb na základe výpovedí, ktoré sa ukázali ako nedôveryhodné.

Pozastavenie účinnosti zmien v Trestnom poriadku Ústavným súdom je úspech podľa PS

Pozastavenie účinnosti zmien v Trestnom poriadku Ústavným súdom SR a prijatie zvyšku návrhu na ďalšie konanie je jasným úspechom. Na sociálnej sieti tak na pozastavenie účinnosti legislatívnej zmeny týkajúcej sa spolupracujúcich obvinených reagovalo opozičné PS.

Hnutie pripomenulo, že od začiatku označovalo prijatú legislatívu za protiústavnú. „Presne takto vyzerá kvalitná opozičná práca. Namiesto prázdnych rečí podávame odborné argumenty, ktoré dokážu zastaviť nehoráznosti tejto vlády,“ doplnilo. Predseda PS Michal Šimečka považuje rozhodnutie súdu za víťazstvo rozumu a právneho štátu. „Ťažký týždeň pre Tibora Gašpara a vládnu koalíciu. A dobrý týždeň pre spravodlivosť na Slovensku,“ uviedol Šimečka na stredajšej tlačovej konferencii v reakcii na novinársku otázku k tejto téme. Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti novely Trestného zákona prijatej parlamentom vlani v decembri nevyhovel. Rozhodnutie sa týkalo podania skupiny opozičných poslancov, ktoré súd prijal na ďalšie konanie.

SaS považuje rozhodnutie ÚS k zmene o kajúcnikoch za dobrú správu

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS považuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR pozastaviť účinnosť zmeny Trestného poriadku týkajúcu sa kajúcnikov za dobrú správy. Opätovne poukázala na negatívne dosahy úpravy. Vyplýva to z vyjadrenia poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) na stredajšej tlačovej konferencii. „Zmena, ktorú presadila vládna koalícia na poslednej parlamentnej schôdzi, bola naozaj hanebná. Takéto nastavenie znamenalo, že Slovensko sa stane bezmocným v boji proti mafii pri rozkladaní organizovaných zločineckých skupín,“ skonštatovala. Upozornila na negatívne dosahy zmeny v praxi. „Videli sme to aj na Špecializovanom trestnom súde, napríklad v prípade drogových gangov, kde táto úprava zamedzovala riadnemu súdnemu konaniu. O to viac vítam rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý jasne povedal, že takto sa pravidlá meniť nemôžu,“ podotkla.

Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti novely Trestného zákona prijatej parlamentom vlani v decembri nevyhovel. Rozhodnutie sa týkalo podania skupiny opozičných poslancov, ktoré súd prijal na ďalšie konanie.

