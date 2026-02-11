Vyhrážky a peniaze: Muž z Podolínca čelí obvineniu z vydierania

PODOLÍNEC - Polícia obvinila 39-ročného muža z Podolínca v okrese Stará Ľubovňa z pokračujúceho zločinu vydierania. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová uviedla, že s vyhrážkami viackrát požadoval peniaze od 48-ročného muža.
„V decembri 2025 v Podolínci pristúpil k mužovi s tým, aby mu dal peniaze, inak ho zabije. Oslovený muž sa veľmi zľakol, a tak mu dal všetky peniaze, čo mal pri sebe, išlo o 100 eur. O pár dní neskôr ho muž opäť vyhľadal a mal rovnakú požiadavku s rovnakými vyhrážkami. Vtedy mu muž dal 200 eur,“ priblížila hovorkyňa. Následne sa situácia opakovala aj v januári toho roku, kedy sa už 39-ročný muž svojej obeti vyhrážal s nožom v ruke a získal ďalších 200 eur. Kontaktoval ho opäť aj koncom januára, vtedy však pri sebe žiadne peniaze nemal. „Rovnaká situácia sa opakovala naposledy v utorok (10. 2.),“ dodala Ligdayová. Polícia podozrivého muža zadržala a skončil v cele policajného zaistenia. Nakoľko tento skutok bol spáchaný závažnejším spôsobom konania so zbraňou, páchateľovi v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.