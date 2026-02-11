Farmári prišli o stovky miliónov? Remišová tvrdo zaútočila na Takáča

BRATISLAVA - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) hrubo zavádza verejnosť aj farmárov. Na tlačovej konferencii v stredu zabudol povedať, že rok predtým, v roku 2024, mu prepadlo až 216 miliónov eur, čo je obrovská strata, ktorú farmárom už nik nevráti. Uviedla to opozičná poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) v reakcii na Takáčove vyjadrenia, že v Programe rozvoja vidieka (PRV) SR neprepadli žiadne prostriedky.
archívne video
„Richard Takáč nehorázne klame o tom, že mu vraj neprepadli žiadne eurofondy. V roku 2024 mu prepadla rekordná suma 216 miliónov eur, čo sa nikdy predtým nestalo, aby na jedinom ministerstve za jediný rok prepadlo až 216 miliónov eur. Za túto obrovskú sumu nesie minister Takáč plnú zodpovednosť. Postaviť sa pred novinárov a chváliť sa eurofondami, hoci ministrovi prepadla rekordná suma počas jeho pôsobenia na ministerstve, je buď drzosť alebo absolútna nekompetentnosť,“ vyhlásila. Takáč je podľa nej navyše zodpovedný za to, že v celej EÚ má Slovensko povesť krajiny, kde sa bohapusto rozkrádajú eurofondy na haciendy oligarchov a ministerstvo sa na tieto rozkrádačky len prizerá a kontrolórov, ktorí na to upozornia, minister vyhodí.
„Ak dostaneme v budúcich rokoch nižšie sumy z eurofondov, bude to práve pre to, že Smer-SD celé roky rozkrádal eurofondy a minister Takáč ignoroval všetky zistenia slovenských aj európskych kontrolných orgánov,” uviedla Remišová. Zároveň poslankyňa poukázala na to, že Takáč tají, koľko peňazí môže Slovensko reálne stratiť pre kauzy podvodných agroprojektov a haciend. Takáč v stredu po skončení rokovania vlády na tlačovej konferencii za účasti generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Mareka Čepka uviedol, že z PRV SR sa ku koncu minulého roka vyčerpalo 99,25 % prostriedkov, len v roku 2025 sa vyčerpalo 647 miliónov eur. Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR tak podľa Takáča z PRV neprepadli žiadne peniaze.