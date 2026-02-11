Pijete kávu každý deň? Nová štúdia z Harvardu odhalila, čo to robí s vaším mozgom! TOTO je kľúč k večnej pamäti?

NEW YORK - Pitie niekoľkých šálok kofeínovej kávy alebo čaju denne môže v malej miere pomáhať zachovať výkonnosť mozgu a predchádzať demencii. Vyplýva to z novej štúdie, ktorú zverejnil server JAMA Network a o ktorej informovala agentúra Reuters.
Ľudia s najvyšším denným príjmom kofeínovej kávy mali o 18 percent nižšie riziko rozvoja demencie v porovnaní s tými, ktorí mali najnižší príjem, uviedla štúdia založená na údajoch z dotazníkov, ktoré počas posledných štyroch desaťročí vyplnilo 132.000 dospelých Američanov.
Ako chrániť kognitívne funkcie s pribúdajúcim vekom?
Štúdia tiež zistila, že ľudia s najvyšším príjmom kofeínovej kávy mali o takmer dva percentuálne body nižšiu mieru subjektívne vnímaných problémov s pamäťou alebo myslením v porovnaní s tými, ktorí pili kávu najmenej. Výsledky boli podobné u čaju obsahujúceho kofeín, ale nie u nápojov bez kofeínu, uviedli vedci. Hoci sú výsledky povzbudivé, štúdia nepreukazuje, že kofeín pomáha chrániť mozog, uviedli vedci. Podľa nich existujú iné, lepšie zdokumentované spôsoby, ako chrániť kognitívne funkcie s pribúdajúcim vekom, uviedol vo vyhlásení vedúci štúdie doktor Daniel Wang z lekárskej fakulty Harvardovej univerzity.
Medzi faktory životného štýlu spojené s nižším rizikom demencie patrí podľa predchádzajúcich výskumov fyzická aktivita, zdravá strava a dostatočný spánok. "Naša štúdia naznačuje, že konzumácia kávy alebo čaju s kofeínom môže byť jedným z dielikov tejto skladačky," dodal Wang. Výsledky boli najvýraznejšie u účastníkov, ktorí konzumovali dva až tri šálky kofeínovej kávy alebo čaju denne. Podľa vedcov je však potrebný ďalší výskum, ktorý by overil faktory a mechanizmy zodpovedné za tieto výsledky.