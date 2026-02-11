Grónsko v centre napätia: NATO spúšťa misiu Arktická stráž

BRUSEL - NATO v stredu oznámilo spustenie svojej novej misie Arktická stráž (Arctic Sentry), zameranej na posilnenie svojej prítomnosti v arktickej oblasti vrátane Grónska. Jej cieľom je okrem zvýšenia monitorovania a vojenských kapacít v tomto regióne aj oslabiť argumenty Spojených štátov, že bezpečnosť v tejto oblasti nie je dostatočne zaručená.Informujú agentúry AFP a Reuters.
„Arktická stráž podčiarkuje odhodlanie aliancie chrániť svojich členov a udržiavať stabilitu v jednej z najstrategickejších a environmentálne najnáročnejších oblastí sveta,“ uviedol vo svojom vyhlásení veliteľ európskeho velenia USA a vrchný veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe Alexus Grynkewich. NATO začalo s plánovaním misie po rozhovoroch amerického prezidenta Donalda Trumpa s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem na pôde Svetového ekonomického fóra v Davose. Tieto rokovania pomohli zmierniť napätie vyvolané Trumpovými vyjadreniami o možnom získaní Grónska, autonómneho územia Dánska s argumentom, že inak by ho mohlo obsadiť Rusko alebo Čína. Trump následne oznámil, že bol vypracovaný rámec budúcej dohody o Grónsku a celej arktickej oblasti. Dohoda zahŕňala zaručenie bezpečnosti v Arktíde prostredníctvom spoločných akcií.
Rutte a Trump sa zhodli, že NATO prevezme väčšiu úlohu v ochrane Arktídy, zatiaľ čo Dánsko, USA a Grónsko budú naďalej pokračovať v rokovaniach o Grónsku. Britský minister obrany John Healey ešte predtým uviedol, že britské ozbrojené sily budú v tejto misii zohrávať kľúčovú úlohu. Britská vláda tiež uviedla, že bezpečnostná aliancia Spoločných expedičných síl (Joint Expeditionary Force - JEF) severských európskych a pobaltských krajín pod vedením Spojeného kráľovstva plánuje rozsiahle vojenské aktivity na ďalekom severe, pričom stovky vojakov majú byť nasadené na Islande, v dánskych úžinách a Nórsku v rámci cvičenia, ktoré sa má konať v septembri. Cvičenie s názvom „Lion Protector“ bude zahŕňať „výcvik vzdušných, pozemných a námorných síl krajín JEF na ochranu kritickej národnej infraštruktúry pred útokmi a sabotážou“.