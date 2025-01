KAUZA opäť ožíva: Na Tomyho Kottyho sa valí ŠPINA... Šokujúce obvinenia!

Tomy Kotty (Zdroj: Instagram T.K.)

Okolo Tomyho Kottyho bolo rušno ešte v roku 2023. Vtedy ho jeho partnerka Ráchel Karnižová obvinila z údajného domáceho násilia. Zverejnila šokujúce zábery rozbitého bytu aj krvavých fotografií seba. Spevák a moderátor sa po prevalení tejto kauzy rozhodol podstúpiť protialkoholické liečenie. Posledná správa o tomto prípade bola v júni 2024, kedy Ráchel zverejnila trestný rozkaz, ktorý hovoril o Kottyho vine. On to však odmietal. Obidvaja z nich žijú vlastné životy. Ráchel sa zaľúbila do známeho Čecha Pavla Maresa a Tomy tvorí pár so speváčkou Dominikou Rusnákovou. No dnes ich kauza opäť ožíva.

Tomy počas živého vysielania na Instagrame odhalil naozaj šokujúce informácie. Dominikina kamarátka začala rozširovať prekvapivé informácie o tom, že ju Tomy vraj bije. S kamarátkou si medzi sebou vymenili pár správ, kde samozrejme speváčka vyvrátila tento dohad a napísala, že sa to nikdy nestalo. Nuž, jej blízka priateľka si však aj naďalej myslela niečo iné. Z ich konverzácie vystrihla Dominikinu odpoveď, že sa to nestalo a internetom sa začali šíriť ich správy. „Blokla si ju. Odstrihla tú časť s tým, že jej Dominika napísala, že sa to nestalo a poslala to mojej ex (Ráchel Karnižovej, pozn.red.) s tým, že ja Dominiku bijem a že ja som jej neviem čo porobil. A že to má poslať svojmu právnikovi nech to proti mne použijú na súde," šokoval Tomy na streame.

„Teraz mi povedzte, že či sú ľudia normálni. A teraz si zober, že nejaká, s prepáčením, 21-ročná p*ča čašníčka z Košíc si myslí, že aká je strašne kompetentná, lebo ona si niečo vymyslela, čo jej nikto v živote nikdy nepovedal, ani nenapísal, ani nič podobné, ale ona si to myslí, lebo už nemôže byť toľko s Dominikou, lebo Dominika má zrazu frajera. Tak ona si vyfabuluje takúto p*čovinu, sama si to napíše, vystrihne Dominikinu odpoveď, pošle to mojej ex a moja ex to ide posielať svojmu právnikovi," nechápavo krútil hlavou. K celej kauze sa nakoniec vyjadrila aj jeho partnerka. Jej slová si môžete prečítať na druhej strane.