Vesmírne divadlo, ktoré berie dych: Mesiac vytvorí na oblohe VZÁCNY úkaz, ktorý uvidia LEN VYVOLENÍ! Ste medzi nimi?

BRATISLAVA - Astronomický rok 2026 sa začína vo veľkom štýle. Už 17. februára sa na oblohe odohrá prstencové zatmenie Slnka, počas ktorého Mesiac vytvorí okolo Slnka žiariaci „ohnivý prstenec“. Tento úkaz sľubuje dychberúcu šou pre všetkých milovníkov astronómie. Uvidia to aj slovenskí nadšenci?
Vesmírne divadlo roka 2026 klope na dvere a jeho prvá kapitola predvedie fascinujúci úkaz už 17. februára, prstencové zatmenie Slnka. Počas tohto javu prejde Mesiac priamo pred stredom slnečného disku, no kvôli svojej aktuálnej vzdialenosti ho nedokáže zakryť úplne. Na oblohe tak vznikne dychberúci efekt žiariaceho „ohnivého kruhu“, pričom zakrytých bude až 96 % plochy Slnka.
Dokonalý kruh v objatí slnečného svetla
Ako informuje portál iMeteo, celý proces začne o 10:56 h, vrchol, kedy Mesiac vytvorí dokonalý kruh v objatí slnečného svetla, nastane o 13:12 h a potrvá približne 2 minúty a 20 sekúnd. Hlavná zóna viditeľnosti sa tentoraz presúva do odľahlých oblastí sveta, kde si maximum „ohnivého prstenca“ vychutnajú najmä vedecké expedície na Antarktíde a posádky lodí v južnej časti Atlantického a Indického oceánu. Obyvatelia južnej Argentíny, Čile či južnej Afriky uvidia aspoň jeho čiastočnú fázu, čo im poskytne jedinečnú možnosť sledovať tento úkaz zblízka.
Nezapli ste si LETOVÝ režim? TOTO počujú piloti v slúchadlách, keď IGNORUJETE ich prosby! Prestaňte s tým
Februárové zatmenie je len prvým zo štyroch stretnutí Slnka a Mesiaca v roku 2026. Pre Slovensko bude najdôležitejším dátumom 12. augusta 2026, kedy sa nad naším územím uskutoční významné zatmenie Slnka. Tento úkaz sľubuje jednu z najpôsobivejších astronomických podívaní posledných desaťročí a umožní pozorovateľom vychutnať si nádherný prírodný jav priamo z balkónov, záhrad či iných bezpečných miest na sledovanie oblohy.