Baby rozhodne nesedí v kúte! Jennifer Grey ukazuje takmer nahé telo v 65-ke: Stále je kočka

LOS ANGELES - Hollywoodska diva a legenda kultového filmu Dirty Dancing, Jennifer Grey jednoznačne nepatrí do starého železa! Len pred pár dňami na svojom Instagrame zverejnila polonahé fotografie z pláže, kde spolu s najlepšou kamoškou šantili ako dve dvadsiatničky. A vôbec sa nemajú za čo hanbiť!
Jennifer Grey opäť dokázala, že vek je len číslo! Herečka, ktorú si celý svet pamätá ako nesmelú Baby z kultového filmu Dirty Dancing, zverejnila na Instagrame fotky, ktoré okamžite obleteli internet. A nie, nešlo o žiadnu uhladenú pózu v šatách! Šlo o PLAVKY!
Na záberoch pózuje šesťdesiatpäťročná Jennifer na pláži spolu so svojou dlhoročnou kamarátkou Tracy Pollan (manželkou Michaela J. Foxa) a pôsobí absolútne uvoľnene, sebavedomo a… nebezpečne dobre. Čierne plavky, prirodzený úsmev a telo, ktoré by jej mohli závidieť aj o polovicu mladšie ženy.
