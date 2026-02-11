Matovičovci udreli na veľmi citlivé miesto: Šimečkova mama a konflikt v opozícii? Prechádzame na nový MÓD!

BRATISLAVA - Stačilo, už nebudeme servilní a v prípadnej koalícii budeme strážnym psom. Po kauze s Martou Šimečkovou a Projektom Fórum sa vyostrujú vzťahy medzi Hnutím Slovensko a Progresívnym Slovenskom. Môže za to najnovší "nový postoj" matovičovcov v prípade podivuhodných faktúr mamy lídra opozície. Tí si tentokrát na tlačovej konferencii povedali svoje a tvrdia, že ich už nikto neumlčí.
VIDEO Tlačová konferencia Hnutia Slovensko:
Expremiér Igor Matovič začal brífing krátko pred druhou hodinou poobede v tlačovej miestnosti Národnej rady SR tým, že pustil verejnosti reportáž Nadácie Zastavme korupciu, ktorá sa kauze zvláštnych faktúr v Projekte Fórum venovala. Sami skonštatovali, že už je načase pomenovať veci pravým menom. "Nemali by sme stále robiť nejakú politickú propagandu nejakej politickej strany," uviedol Matovič.
Aktualizované 14:25 - tlačová konferencia Progresívneho Slovenska
Krátko po Matovičovi vystupujú na tlačovom brífingu predstavitelia Progresívneho Slovenska (PS).
Test Ficom - zničili by sme ho, reaguje anonym z SaS
"Možno ste si všimli, že dnes v portáli Aktuality.sk pod podmienkou anonymity kritizujú Progresívne Slovensko a jej lídra s kauzou vládneho auditu viacerí predstavitelia z radu hlavných partnerov - SaS, KDH. Napríklad anonym z vedenia SaS v tomto článku hovorí, že ak by sa Šimečkova kauza týkala Fica, tak citujem "Ježiši, zničili by sme ho". My v tomto nie sme pokrytci," poznamenal Matovič.
Fico získal informácie nezákonne, tvrdí líder Hnutia Slovensko
Matovič tvrdí, že Hnutie Slovensko sa v tomto prípade nemusí skrývať za anonymitu. "Hneď na začiatok treba povedať, že Fico zneužil svoju moc, aby sa nezákonným spôsobom dostal k informáciám o svojom politickom súperovi," povedal Matovič a spomenul aj iné príklady z minulosti. Sám pritom v minulosti čelil viacerým daňovým kontrolám a už dnes legendárne je jeho hľadanie daňových priznaní na povale.
"Fico je posledný, ktorý by mal na kohokoľvek ukazovať prstom a obviňovať ho," dodal. "Teraz je však dôležité, aby spojená opozícia vyslala spoločnosti jasný signál, že jej ľudia môžu dôverovať. Dôverovať. Že opozícia sú ľudia, ktorí nikdy nebudú klamať svojich voličov, že sa skutok nestal, hoci aj slepý vidí, že sa skutok stal," nepriamo narážal na kauzu Šimečkovej mamy Matovič.
PS kauzu vraj nezvládlo, k voličom pristupuje s podceňovaním
"S poľutovaním musíme konštatovať, že PS v tejto kauze zlyhalo a nezvládli ju. Neprešli skúškou. Nazvať jednoznačný subvenčný podvod administratívnym pochybením, je strata súdnosti. Povedať, že sa nikto pri podvode za 130-tisíc eur neobohatil, je výsmech do tváre ľudí, žijúcich z poctivej práce. Takáto argumentácia je podceňovaním voličov PS a celej opozície," čítal z vyhlásenia hnutia Matovič.
Po malých podvodoch hrozia veľké podvody počas vládnutia, budeme strážnym psom
Líder označil tlačové počínanie PS v tejto kauze alibizmom, povýšenectvom a babráctvom. "Týmto hodili obrazne povedané Ficovi záchranné koleso do žumpy, v ktorej sa topí. Odteraz až do volieb bude úplne legitímne ukazovať prstom na PS aj ich priateľov v opozícii: "Pozrite sa, ako obhajovali podvod". A bohužiaľ, bude mať pravdu, bude mať pravdu, lebo mlčali vtedy, keď mali hovoriť," vyjadril sa Matovič, ktorý sa napriek tomu s hnutím priamo nevyjadril, či tým náhodou nemyslia obmenu vo vedení PS. Favorizoval by však skôr napríklad Ivana Korčoka či poslankyňu Beátu Jurík. Tá by sa vraj takto "zbabelo nezachovala". Zatiaľ len deklarovali to, že v prípadnej budúcej koalícii budú "strážnym psom".
"Ak niekto obhajuje malý podvod z opozície, hrozí riziko, že bude obhajovať veľké podvody, keď bude sám vládnuť, a preto Hnutie Slovensko zásadne mení postoj k strane Progresívne Slovensko," vyhlásil Matovič. "Ak budú potrebovať našu pomoc, tak my im to pomoc poskytneme, samozrejme za cenu, ktorú si určia voliči v projekte Prevrat2027.sk," avizoval Matovič.