Poľsko sa zatiaľ k Trumpovej Rade mieru nepridá: Tusk však nevylučuje spoluprácu v budúcnosti

Donald Tusk
Donald Tusk (Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky)
TASR

VARŠAVA - Poľsko sa za súčasných okolností nepripojí k Rade mieru, ktorú inicioval americký prezident Donald Trump, situáciu však bude celý čas analyzovať. Oznámil to v stredu pred rokovaním poľskej vlády premiér Donald Tusk, ktorý vstup svojej krajiny do Rady mieru v budúcnosti nevylúčil, informuje varšavský spravodajca.

Premiér uviedol že Poľsko sa k rade nepripojí vzhľadom na okolnosti ohľadom postavenia rady a jej bezprostredné ciele spojené predovšetkým s obnovou Gazy ako aj systémové nejasnosti. „Budeme to však naďalej analyzovať, a to veľmi flexibilným a samozrejme veľmi otvoreným spôsobom,“ dodal.

Tusk zároveň zdôraznil význam vzťahov so Spojenými štátmi. „Naše vzťahy so Spojenými štátmi boli a zostanú našou prioritou zo zrejmých dôvodov, takže ak nastanú okolnosti, ktoré nám umožnia pristúpiť k tejto Rade, nevylučujeme žiadny scenár,“ uviedol premiér. Poľské veľvyslanectvo vo Washingtone dostalo pozvánku na inauguračné zasadnutie rady, ktoré sa uskutoční 19. februára v USA a je adresované predsedovi vlády alebo prezidentovi Poľska.

Tusk uviedol, že ak sa prezident na podujatí rozhodne zúčastniť, od vlády dostane podklady ako postupovať, podobne ako to bolo na stretnutí s Trumpom v Davose, čo Tusk označil za príklad dobrej spolupráce medzi vládou a prezidentom.

