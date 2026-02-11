Streda11. február 2026, meniny má Dezider, zajtra Perla

Nové informácie o NEHODE mladého Kramára: Nebol OPITÝ len on a... Už je známe, komu patrilo auto!

Fotografie z nehody syna Maroša Kramára naháňajú hrôzu. Zobraziť galériu (9)
Fotografie z nehody syna Maroša Kramára naháňajú hrôzu. (Zdroj: TV Markíza, TV JOJ)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Nové informácie v prípade autonehody 17-ročného Marka Kramára! Vyšlo najavo, že kto je vlastníkom havarovaného auta. A väčšina posádky bola pod vplyvom alkoholu.

Objavujú sa nové skutočnosti v prípade autonehody len 17- ročného Marka Kramára. Ako informuje web plus7dni.sk, vozidlo Audi A3 Sportback, ktoré zišlo z cesty na diaľničnom úseku medzi Sencom a Bratislavou, nebolo vo vlastníctve rodiny Kramárovcov. Podľa ich zistení patrí matke jedného z dievčat, ktoré sa v čase nehody nachádzalo v aute. V aute sa v čase havárie nachádzalo päť osôb vo veku od 16 do 18 rokov. 4 z nich, ako ukázala dychová skúška, boli pod vplyvom alkoholu.

Najmladší syn Maroša Kramára HAVAROVAL: Šoféroval BEZ vodičáku a pod vplyvom ALKOHOLU! Prečítajte si tiež

Najmladší syn Maroša Kramára HAVAROVAL: Šoféroval BEZ vodičáku a pod vplyvom ALKOHOLU!

U troch presahovala jedno promile, u jedného bola nižšia. Posledný člen posádky mal test na alkohol negatívny. Auto si zrejme požičali "na čierno", keďže majiteľka auta bola v čase nehody na dovolenke. Preto sa nevylučuje, že vozidlo mohli použiť bez jej vedomia. Autonehoda syna Maroša Kramára je v posledných dňoch témou číslo 1. Mladý Marko riskoval život svojich kamarátov, keď si opitý sadol za volant.

Mrazivé FOTO z nehody syna Maroša Kramára: Autom to NAPÁLIL do betónového múru! Prečítajte si tiež

Mrazivé FOTO z nehody syna Maroša Kramára: Autom to NAPÁLIL do betónového múru!

V sobotu 7. februára došlo k nehode pri Senci. Vozidlo zišlo z vozovky a narazilo do betónovej bariéry. Na miesto smerovali záchranné zložky spolu s dopravnými policajtmi, ktorí úsek dočasne zaistili. Našťastie sa nikomu nič nestalo. Ako vysvitlo, mladík nešoféroval len bez vodičského preukazu, ale taktiež aj nafúkal. Dychová skúška u neho preukázala 1,27 promile alkoholu. Po nehode mladíka odviezli do policajnej cely v Senci, kde musel vytriezvieť.

Fotografie z nehody najmladšieho syna Maroša Kramára.
Zobraziť galériu (9)
Fotografie z nehody najmladšieho syna Maroša Kramára.  (Zdroj: TV JOJ)

VIDEO Marko Kramár sa po nehode pod vplyvom alkoholu ospravedlnil: Priznáva vinu i strach z následkov Prečítajte si tiež

VIDEO Marko Kramár sa po nehode pod vplyvom alkoholu ospravedlnil: Priznáva vinu i strach z následkov

„Po jeho vytriezvení budú za účasti zákonného zástupcu vykonané ďalšie úkony,“ uviedla pre noviny.sk hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimová. Neskôr sa k celej situácii vyjadril aj samotný Marko. „V sobotu ráno som bol súčasťou autonehody, ktorú som zapríčinil ja. Bol som pod vplyvom alkoholu a chcel som len povedať, že si uvedomujem závažnosť tejto situácie a aké zlé moje rozhodnutie bolo. Som naozaj pripravený zobrať za to všetku zodpovednosť a samozrejme aj všetky následky,“ povedal vo videu mladý Kramár, ktorý aktuálne hviezdi v Sľube.

EXKLUZÍVNE Kramár po prvýkrát prehovoril o nehode syna: Bola to hlúpa frajerina! Bojím sa o Marka Prečítajte si tiež

EXKLUZÍVNE Kramár po prvýkrát prehovoril o nehode syna: Bola to hlúpa frajerina! Bojím sa o Marka

Jeho otec, Maroš Kramár, nechápe, že ako sa to mohlo stať.  „Pre mňa je to nepochopiteľné, neviem, čo sa stalo. Celý život som mu vštepoval do hlavy, že nesmie robiť takéto veci. Nesie si všetku zodpovednosť a bude niesť aj následky. Dúfam, že sa poučil a bol by som rád, keby sa z tejto situácie poučili aj iné deti a rodičia. Je to ponaučenie na celý život nielen preňho, ale pre všetkých," povedal pre Topky.sk herec. 

Viac o téme: NehodaMaroš KramárMarko Kramár
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Finančné ťažkosti jojkárskej moderátorky:
Finančné ťažkosti jojkárskej moderátorky: Vyhlásila BANKROT!
Domáci prominenti
Známa Češka je TEHOTNÁ:
Známa Češka je TEHOTNÁ: Dieťa NECHCE... Plánuje ísť na POTRAT!
Domáci prominenti
FOTO Dara Rolins
Pikantné odhalenie Dary Rolins priamo zo spálne: Najradšej spávam… Fotky, ktoré rozbijú internet!
Domáci prominenti
Moderátor Voštinár sa nezdá:
Moderátor Voštinár sa nezdá: S touto ženou má dve deti, ale... Je tu aj nemanželská dcéra!
Osobnosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Parlament o stave stíhania korupcie nerokoval, poslanci neschválili program
Parlament o stave stíhania korupcie nerokoval, poslanci neschválili program
Správy
Študenti súťažia v delení bravčových polovíc i výrobe klobás
Študenti súťažia v delení bravčových polovíc i výrobe klobás
Správy
Samuel Migaľ pri odchode z Úradu vlády (ÚV) SR
Samuel Migaľ pri odchode z Úradu vlády (ÚV) SR
Správy

Domáce správy

Milan Majerský.
KDH ostro kritizuje vládu: Konsolidáciu pocítili ľudia v januárových výplatách! Majerský žiada zmeny
Domáce
Richard Takáč
Minister Takáč hlási úspech: Vďaka vyčerpaniu 647 miliónov eur v roku 2025 peniaze z EÚ neprepadli
Domáce
Olympiáda 2026 Prekvapivé rodinné
Olympiáda 2026 Prekvapivé rodinné prepojenie Vlhovej mladej parťáčky: Katka, sme na teba hrdí, odkazuje Majerský!
Domáce
V Ružomberku vyrastie nový parkovací dom pri ÚVN – nemocnica podpísala miliónovú zmluvu
V Ružomberku vyrastie nový parkovací dom pri ÚVN – nemocnica podpísala miliónovú zmluvu
Regióny

Zahraničné

Sergej Lavrov
Koniec jadrových pretekov? Rusko ohlásilo dodržiavanie limitov zmluvy New START voči USA
Zahraničné
Ursula von der Leyenová
Von der Leyenová varuje pred závislosťami: EÚ potrebuje európsku preferenciu a silný trh
Zahraničné
Obžaloba pre terorizmus a
Obžaloba pre terorizmus a vraždu: Mladík v Brne chcel zapáliť synagógu a zabiť človeka pre zážitok
Zahraničné
Viktor Orbán
Orbán zúri! Zelenského plán na zmenu vlády v Maďarsku je podľa neho vyhlásením VOJNY Budapešti
Zahraničné

Prominenti

Fotografie z nehody syna
Nové informácie o NEHODE mladého Kramára: Nebol OPITÝ len on a... Už je známe, komu patrilo auto!
Domáci prominenti
Ben Cristovao
Obrovský smútok Bena Cristovao: Smrť otca po tragickej nehode (†67)! Spoločný koncert už nestihli
Domáci prominenti
Smrť detskej hviezdy (†33):
Smrť detskej hviezdy (†33): Záhadné okolnosti úmrtia!
Zahraniční prominenti
Príčina smrti mamy (†71)
Príčina smrti mamy (†71) Kevina zo Sám doma je známa: Bojovala s rakovinou, ale... Zabilo ju niečo iné!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Pijete kávu každý deň?
Pijete kávu každý deň? Nová štúdia z Harvardu odhalila, čo to robí s vaším mozgom! TOTO je kľúč k večnej pamäti?
Zaujímavosti
Nórsky Roros je skvostom
Nórsky Roros je skvostom medzi zimnými mestami: Nakrúcali tam aj Pipi Dlhú Pančuchu
dromedar.sk
Prežil 48 hodín BEZ
Prežil 48 hodín BEZ PĽÚC! Bežná chrípka mu v 33 rokoch ROZPUSTILA pľúca: Lekári urobili niečo, čo ODPORUJE prírode!
Zaujímavosti
Tichý ZABIJAK mužov udiera
Tichý ZABIJAK mužov udiera NENÁPADNE: Ak robíte TOTO na toalete, okamžite vyhľadajte lekára! Väčšina prichádza neskoro
Zaujímavosti

Dobré správy

ZOH 2026 Dnes začína
ZOH 2026 Dnes začína hokejový turnaj: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk
V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk

Ekonomika

Gigantický projekt elektrárne v Málinci pôjde v špeciálnom režime: Štát len do prípravy naleje desiatky miliónov eur! (foto)
Gigantický projekt elektrárne v Málinci pôjde v špeciálnom režime: Štát len do prípravy naleje desiatky miliónov eur! (foto)
Volvo pri Košiciach už naberá stovky zamestnancov: Pozrite sa, ako rastie gigantická fabrika plná robotov! (foto)
Volvo pri Košiciach už naberá stovky zamestnancov: Pozrite sa, ako rastie gigantická fabrika plná robotov! (foto)
Choroby či prázdniny: Rodičia môžu dostať od štátu aj stovky eur! Tu je návod, ako požiadať o dávku
Choroby či prázdniny: Rodičia môžu dostať od štátu aj stovky eur! Tu je návod, ako požiadať o dávku
Koľko eur dostanete na dôchodku? Sociálna poisťovňa vám to už teraz vypočíta, odpoveď môžete dostať elektronicky!
Koľko eur dostanete na dôchodku? Sociálna poisťovňa vám to už teraz vypočíta, odpoveď môžete dostať elektronicky!

Šport

ZOH 2026 Nebol dôvod nič tajiť či držať v tajnosti: Vieme, kto bude dnes stáť v slovenskej bráne
ZOH 2026 Nebol dôvod nič tajiť či držať v tajnosti: Vieme, kto bude dnes stáť v slovenskej bráne
Hokej na ZOH 2026
VIDEO Namiesto hrdinu nešťastník: Stanislav Lobotka v dráme definitívne pochoval nádeje Neapolu
VIDEO Namiesto hrdinu nešťastník: Stanislav Lobotka v dráme definitívne pochoval nádeje Neapolu
Coppa Italia
ZOH 2026 Na internete sa spustila na mladú Poľku lavína nenávisti: Roztrhalo ma to na kusy
ZOH 2026 Na internete sa spustila na mladú Poľku lavína nenávisti: Roztrhalo ma to na kusy
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Zlatý hetrik! Von Allmen najúspešnejším mužom hier, Odermatt sa strachoval o medailu
ZOH 2026 Zlatý hetrik! Von Allmen najúspešnejším mužom hier, Odermatt sa strachoval o medailu
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Správy
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Doprava
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
Klasické testy
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Novinky

Kariéra a motivácia

Ako si napriek prekážkam náročného obdobia nepokaziť kariéru a dobrú mzdu?
Ako si napriek prekážkam náročného obdobia nepokaziť kariéru a dobrú mzdu?
Mám prácu
Otestujte sa: Ste olympijským víťazom vo vedomostiach, alebo len „striedate“ na lavičke?
Otestujte sa: Ste olympijským víťazom vo vedomostiach, alebo len „striedate“ na lavičke?
O práci s humorom
Štart projektu pomoci jednorodičom
Štart projektu pomoci jednorodičom
Domáce
Väčšina Slovákov si zimnú dovolenku nemôže dovoliť: Takmer dve tretiny ju tento rok vôbec neplánujú
Väčšina Slovákov si zimnú dovolenku nemôže dovoliť: Takmer dve tretiny ju tento rok vôbec neplánujú
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

15 víkendových receptov z jedného pekáča či panvice. Minimum riadu bez chaosu v kuchyni.
15 víkendových receptov z jedného pekáča či panvice. Minimum riadu bez chaosu v kuchyni.
Najlepší recept na veterníky, ktorý mám po babičke. Chutia lepšie ako tie z cukrárne.
Najlepší recept na veterníky, ktorý mám po babičke. Chutia lepšie ako tie z cukrárne.
Chcete posilniť imunitu? Vyskúšajte recept na domáci ginger shot s citrónom
Chcete posilniť imunitu? Vyskúšajte recept na domáci ginger shot s citrónom
Ovocné nápoje
Ako plniť šišky? Len takto džem nevytečie a zostane vo vnútri
Ako plniť šišky? Len takto džem nevytečie a zostane vo vnútri
Rady a tipy

Technológie

Vylepšený nástroj Google „Výsledky o vás“ ti ukáže, kde všade sa tvoje údaje objavili na internete
Vylepšený nástroj Google „Výsledky o vás“ ti ukáže, kde všade sa tvoje údaje objavili na internete
Bezpečnosť
Šéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciu
Šéf Telegramu obvinil Rusko z potláčania slobody. Kremeľ podľa neho núti ľudí prejsť na štátom kontrolovanú aplikáciu
Bezpečnosť
Používatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomia
Používatelia WhatsAppu by si mali vypnúť túto funkciu. Hacker sa cez ňu môže dostať do zariadenia bez tvojho vedomia
Bezpečnosť
Ako zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešení
Ako zvýšiť pridanú hodnotu prostredníctvom odborných technických riešení
Sponzorovaný obsah

Bývanie

Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich

Pre kutilov

Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Zelenina a ovocie
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Záhrada
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Dvor a záhrada
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Pokračovanie filmu Diabol nosí Pradu ako návrat plný nostalgie: Meryl Streep aj v 76-tke za ikonu, premena Anne Hathaway, čo nás ešte čaká?
Zahraničné celebrity
Pokračovanie filmu Diabol nosí Pradu ako návrat plný nostalgie: Meryl Streep aj v 76-tke za ikonu, premena Anne Hathaway, čo nás ešte čaká?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Olympiáda 2026 Prekvapivé rodinné
Domáce
Olympiáda 2026 Prekvapivé rodinné prepojenie Vlhovej mladej parťáčky: Katka, sme na teba hrdí, odkazuje Majerský!
Štát prvýkrát ukáže PROGNÓZU,
Domáce
Štát prvýkrát ukáže PROGNÓZU, aký dôchodok vás čaká: Zistia to aj 30-roční! Kľúčové termíny a detaily
Olympiáda 2026 Drsný odkaz
Domáce
Olympiáda 2026 Drsný odkaz Machalu našej najväčšej hviezde: Vlhová rozdeľuje spoločnosť, odmietam ju sledovať
Viktor Orbán
Zahraničné
Orbán zúri! Zelenského plán na zmenu vlády v Maďarsku je podľa neho vyhlásením VOJNY Budapešti

Ďalšie zo Zoznamu