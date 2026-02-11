Nové informácie o NEHODE mladého Kramára: Nebol OPITÝ len on a... Už je známe, komu patrilo auto!

BRATISLAVA - Nové informácie v prípade autonehody 17-ročného Marka Kramára! Vyšlo najavo, že kto je vlastníkom havarovaného auta. A väčšina posádky bola pod vplyvom alkoholu.
Objavujú sa nové skutočnosti v prípade autonehody len 17- ročného Marka Kramára. Ako informuje web plus7dni.sk, vozidlo Audi A3 Sportback, ktoré zišlo z cesty na diaľničnom úseku medzi Sencom a Bratislavou, nebolo vo vlastníctve rodiny Kramárovcov. Podľa ich zistení patrí matke jedného z dievčat, ktoré sa v čase nehody nachádzalo v aute. V aute sa v čase havárie nachádzalo päť osôb vo veku od 16 do 18 rokov. 4 z nich, ako ukázala dychová skúška, boli pod vplyvom alkoholu.
U troch presahovala jedno promile, u jedného bola nižšia. Posledný člen posádky mal test na alkohol negatívny. Auto si zrejme požičali "na čierno", keďže majiteľka auta bola v čase nehody na dovolenke. Preto sa nevylučuje, že vozidlo mohli použiť bez jej vedomia. Autonehoda syna Maroša Kramára je v posledných dňoch témou číslo 1. Mladý Marko riskoval život svojich kamarátov, keď si opitý sadol za volant.
V sobotu 7. februára došlo k nehode pri Senci. Vozidlo zišlo z vozovky a narazilo do betónovej bariéry. Na miesto smerovali záchranné zložky spolu s dopravnými policajtmi, ktorí úsek dočasne zaistili. Našťastie sa nikomu nič nestalo. Ako vysvitlo, mladík nešoféroval len bez vodičského preukazu, ale taktiež aj nafúkal. Dychová skúška u neho preukázala 1,27 promile alkoholu. Po nehode mladíka odviezli do policajnej cely v Senci, kde musel vytriezvieť.
„Po jeho vytriezvení budú za účasti zákonného zástupcu vykonané ďalšie úkony,“ uviedla pre noviny.sk hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimová. Neskôr sa k celej situácii vyjadril aj samotný Marko. „V sobotu ráno som bol súčasťou autonehody, ktorú som zapríčinil ja. Bol som pod vplyvom alkoholu a chcel som len povedať, že si uvedomujem závažnosť tejto situácie a aké zlé moje rozhodnutie bolo. Som naozaj pripravený zobrať za to všetku zodpovednosť a samozrejme aj všetky následky,“ povedal vo videu mladý Kramár, ktorý aktuálne hviezdi v Sľube.
Jeho otec, Maroš Kramár, nechápe, že ako sa to mohlo stať. „Pre mňa je to nepochopiteľné, neviem, čo sa stalo. Celý život som mu vštepoval do hlavy, že nesmie robiť takéto veci. Nesie si všetku zodpovednosť a bude niesť aj následky. Dúfam, že sa poučil a bol by som rád, keby sa z tejto situácie poučili aj iné deti a rodičia. Je to ponaučenie na celý život nielen preňho, ale pre všetkých," povedal pre Topky.sk herec.