Vincze otvorene o kariére moderátora: Chystá NÁVRAT pred kamery?!

BRATISLAVA - Bývalý moderátor Televíznych novín Viktor Vincze sa po mesiacoch mlčania vyjadril ku svojej kariére. Chystá návrat?!
Viktor Vincze sa už niekoľko mesiacov neprihovára divákom televízie Markíza. Ak sa chce spojiť so svojimi fanúšikmi, využíva na to otázky, ktoré mu môžu ľudia klásť na Instagrame. Po dlhom čase tak urobil a samozrejme, priaznivcov zaujímala jeho kariéra a či plánuje návrat do médií, keďže tak urobila i jeho kolegyňa Gabriela Kajtárová. „Nikdy nehovorím nikdy," začal nádejne. „Ale tak, ako som povedal @cimovazuzana po tomto našom poslednom vysielaní v máji – myslím, že moja televízna/mediálna kariéra sa práve skončila," pokračoval.
Po Vinczem: Aj táto známa markizáčka si našla NOVÝ džob... Prekvapí vás, kde zakotvila!
„Beriem to realisticky. Na úlohy, ktoré sú v súčasnej žurnalistike potrebné, existujú oveľa šikovnejší ľudia, ako som ja. Navyše, to, čo sa udialo v našej redakcii sa udialo aj inde – len potichu. A človeka, ktorý to tam prípadne nebude mať, logicky neberú. A to teraz, prosím, naozaj nevyplakávam," vyjadril sa. Teraz je oveľa viac šťastnejší, ako za posledné dva roky nebol. Napĺňa ho rodinný život, práca pilota i v tábore. „Včera som sa stretol s @gabrielakajtarova a tá mi po sekunde povedala – takéhoto šťastného som ťa nevidela posledné dva roky. A je to presne tak – do môjho života vstúpil pokoj a sloboda," uviedol.
„Markíza so súčasným vedením je minulosťou, som vďačný za všetky skúsenosti, aj za tie toxické z posledného obdobia, lebo ma zásadne životne posunuli. No teraz sa už pozerám dopredu. Projekty, ktoré majú čo povedať, ma vždy zaujímajú. Nech sú z akéhokoľvek prostredia. Uvidíme, čo prinesie čas," dodal na záver. Veľa ľudí si želá, aby išiel do 360tky.
Viktor Vincze sa LÚČI s Markízou: Definitívny KONIEC po 12 rokoch... S televíziou sa bude SÚDIŤ!
Viktor Vincze pôsobil v Markíze dlhých 12 rokov. V máji moderoval Televízne noviny poslednýkrát. A keďže neprijal ponuku do TN Live, dostal výpoveď. Ako avizoval v júni, s televíziou sa plánuje súdiť. Začiatok septembra za Markízou urobil definitívnu bodku – skončila mu totiž výpovedná doba.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%