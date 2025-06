Viktor Vincze sa LÚČI s Markízou: Definitívny KONIEC po 12 rokoch... S televíziou sa bude SÚDIŤ!

Viktor Vincze (Zdroj: Instagram VV)

Viktor Vincze dostal dnes oficiálnu výpoveď z Markízy. Odfotil sa pred bránami televízie a všetkým posiela dlhočízny odkaz, v ktorom uvádza svoj pohľad na celú situáciu. „Dovidenia Markíza," lúči sa s vysielateľom po 12 rokoch. „Po viac ako mesiaci od môjho posledného vysielania mi dnes v Markíze doručili nie jednu, ale rovno dve úsmevné výpovede. Prvú pre organizačné zmeny, keďže už pre mňa vraj nemajú miesto, a druhú za to, že som o svojej situácii následne verejne povedal, napríklad aj tu na Instagrame. A tak ako pri Michalovi Kovačičovi, aj teraz sa manažment rozhodol ísť cestou porušenia zákona, keďže s mojou výpoveďou odbory nesúhlasili, a tak je neplatná," uviedol s tým, že sa proti tomu dá brániť jedine na súde, a tak aj urobí.

„Celá táto situácia má pritom iba jediného porazeného – a nie je ním ani Vincze, ani Kovačič, ani Vinczeová… ale Markíza. Od temných politických čias Pavla Ruska ju nikto nepoškodil tak, ako súčasný manažment. A odvtedy sa ju nikto nesnažil chrániť tak, ako moji kolegovia. Ďakujem všetkým z nich, ktorí v posledných týždňoch podporili aj priamo mňa. Prežil som najťažšie obdobie môjho doterajšieho života, ktoré ma stálo veľmi veľa síl. Dúfal som, že to ustojíme, a fakt som si myslel, že televízia napokon v poslednej chvíli zatiahne ručnú brzdu. A hoci som vo finále prišiel o prácu, ktorú som miloval, a po 30 rokoch v Markíze skončila aj moja manželka – toto zas nie je žiaden koniec sveta," pokračoval.

„Nie je to príbeh porazených – práve naopak. Je to príbeh o mnohých ľuďoch, ktorých si mocní nedokážu kúpiť. Každé temné obdobie sa raz skončí. A aj keď to zdanlivo môže pre niekoho vyzerať ako porážka, v skutočnosti je najpodstatnejšie sa ráno zobudiť, žiť spokojný, vyrovnaný život a vedieť sa pozrieť do zrkadla. Chcem sa cítiť a žiť slobodne, chcem to aj pre svojho syna a viem, že to tak má veľká časť Slovenska. Nedajte sa znechutiť. Slobodu a rešpekt vám totiž žiadne peniaze nedokážu kúpiť – to už určite vie aj Renáta Kellnerová, aj Peter Gažík," odkázal na záver. Celé jeho vyjadrenie si môžete prečítať nižšie.