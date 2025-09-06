ZLÁ predtucha sa NAPLNILA: Urgentná hospitalizácia... Slovenská speváčka išla POD NÔŽ!

BRATISLAVA - Speváčku Dominiku Starú museli urgentne operovať. Jej zlá predtucha sa naplnila...
Slovenská speváčka Dominika Stará trávila posledné dni v nemocnici. Mala totiž vážne podozrenie, a preto sa rozhodla ísť na pohotovosť. „Zdravie máme len jedno. Treba si ho vážiť a nikdy ho nebrať ako samozrejmosť... Dnes (štvrtok, pozn. red.) v noci som letela na pohotovosť s podozrením na slepák. Zajtra ma ešte čakajú nejaké vyšetrenia, ale už teraz je to o niečo lepšie ako to bolo,“ zverila sa svojim fanúšikom.
A jej zlá predtucha sa naplnila. Musela ísť urgentne pod nôž. „O slepák ľahšia. Bol to nakoniec zápal slepého čreva. Ďakujem za vaše správy, idem sa dať dokopy a konečne si trochu pospať," prihovorila sa svojim priaznivcom z nemocničného lôžka. A hoci sa Dominika dlhodobo venuje zdravému životnému štýlu, zdravotné problémy si ju predsa len našli a musela spomaliť. Aj obľúbené cvičenie pôjde na teraz bokom.
Na internete zdieľala pomôcky na cvičenie, ktoré jej pomohli sa dať dokopy po dvoch pôrodoch. A využije ich aj teraz. „A hoci cvičenie musím na pár týždňov prerušiť, už teraz sa teším na to, ako mi pomôžu dať sa dokopy rovnako, ako po oboch pôrodoch. Najmä moje chúďa zas rozrezané bruško. Ale aspoňže sa podarilo spraviť cez laparo," dodala.