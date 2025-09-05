ZÁHADNÁ CHOROBA Zdeňka Trošku: Nie je to rakovina, ani AIDS, ale... Je to na DLHÚ LIEČBU!

PRAHA - V stredu sme na Topkách informovali o zdravotných problémoch, s ktorými sa pasuje režisér kultových českých komédiá Slunce, seno... či Babovřesky Zdeněk Troška (72). Podstúpil operáciu a zrušil akciu, ktorá sa mala konať až o polroka. A aktuálne priblížil, čo ho trápi!
Troška o svojej chorobe informoval na sociálnej sieti Instagram. „Vrátil som sa z nemocnice, kde mi páni doktori vyoperovali z chrbta nejaký moribundus, ktorý teraz budeme liečiť antibiotikami,“ uviedol a priznal, že je veľmi slabý a nie je schopný robiť nič. Rozhodol sa preto zrušiť aj akciu, ktorú mal naplánovanú na február budúceho roka. Mnohí preto o českú legendu začali mať veľký strach.
A začalo sa špekulovať o tom, čo režiséra môže trápiť. Pre eXtra.cz teraz priblížil, o čo ide. „Je do na dlhodobú liečbu, to je pravda. Ale nie je to žiadna rakovina, AIDS, nič takého,“ uviedol. „V podstate je to silný únavový syndróm. A to tak silný, že je podporený nejakú zákernou baktériou, ktorá rada napáda pľúca,“ uviedol Troška.
„A s pľúcami som mať veľké problémy už pred deviatimi rokmi. To ma vtedy zničohonič prebudila v noci silná bolesť. Myslel som si najprv, že ležím na nejakej knihe, tak ma to tlačilo. A on to bol zápal pohrudnice. To je taká bolesť, že sa človek z toho môže potentovať,“ uviedol Troška. „Nebolo to nič príjemné. Liečili mi to asi 6 mesiacov a ako by to nevyliečili. Ale keď som sa teraz dozvedel, že nejaká takáto potvora zase striehne, aby na mňa skočila a zahryzla sa mi do pľúc, tak ma to vydesilo. To potom už nemáte ani silu sa pohnúť, nie to ešte napríklad skočiť z okna,“ vyjadril sa. Prajeme skoré uzdravenie!
