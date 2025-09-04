Po Vinczem: Aj táto známa markizáčka si našla NOVÝ džob... Prekvapí vás, kde zakotvila!

BRATISLAVA - Po odchode z televízie Markíza dlho neotáľala. Skúsená redaktorka Gabriela Kajtárová, ktorá patrila medzi najvýraznejšie tváre v Záhorskej Bystrici, už hlási nový začiatok. Prekvapí vás, kde zakotvila.
Z televízie Markíza v posledných mesiacoch odišlo viacero známych a dlhoročných tvárí, ktoré si diváci spájali s najväčšou komerčnou televíziou na Slovensku. Medzi nimi boli Michal Kovačič, Viktor Vincze, Marián Lechan so svojou manželkou Zuzanou Glabažňovou a napokon aj politická redaktorka Gabriela Kajtárová. Kajtárová svoj odchod oznámila ešte v júni a svoje rozhodnutie sprevádzala úprimnými slovami.
„Nie, toto nie je hrdinstvo, je to len obyčajné gesto. Možno zapadne a možno sa otočí proti mne, lebo mlčať je bezpečnejšie než hovoriť. Hrdinstvom by možno bolo zostať, ale niet kvôli čomu zostať,“ napísala vtedy na sociálnej sieti. Trvalo len tri mesiace, kým si novinárka našla nové pôsobisko. Gabriela Kajtárová totiž mieri do internetového média 360°, ktoré sa v poslednom období teší rastúcej popularite a snaží sa prinášať nezávislý a hlbší pohľad na dianie.
„Sme radi, že opäť rastieme,“ zaznelo na profile média, čím oficiálne potvrdili jej príchod. Správa potešila nielen fanúšikov Kajtárovej, ale aj divákov, ktorí si dlhodobo želajú, aby 360° postupne rozširovalo svoj tím o ďalšie výrazné osobnosti zo sveta žurnalistiky. V diskusiách sa tak opakovane objavuje jedno prianie – aby sa k tímu pridal aj Viktor Vincze, ktorý si svojou prácou a postojmi získal veľkú dôveru.
