Do KAUZY Tabaková a Czoborová sa pustila známa kráska: ŠOKOVANÁ z reakcie političky... DNO!

BRATISLAVA - Do kauzy Tabakovej a Czoborovej sa zapojila aj známa kráska. Z reakcie političky zostala poriadne zaskočená. Toto nemala robiť!
Uplynulý týždeň otriasla šoubiznisom kauza Romany Tabakovej a Zory Czoborovej. Fitnesska jej venovala ostrý komentár, čo političku nenechalo chladnou a okamžite na to reagovala. „Booože, tá je j*bnutá," napísala Zora pod Romanin rozhovor. „Milá Zora! Od ženy, ktorá je športovkyňa a precestovala celý svet, som nečakala takýto šokujúci primitívny koment. Takmer 60-ročná žena, ktorá je staršia ako moja mama, by mohla už napísať niečo konštruktívnejšie," napísala Tabaková.
„Viem, muselo to byť ťažké počúvať o materstve a o tom, aké to nie je ľahké byť slobodnou mamou, lebo ja osobne z celého srdca prajem každej žene zažiť tehotenstvo a materstvo," pokračovala. A práve toto vytočilo Kristi Dali, známu účastníčku šou Farma. „Snažím sa byť nestranná a naozaj sa nemiešať do politiky, to ani nechcem. Čo ma však veľmi zarazilo je, že ako reagovala pani Tabaková na koment od Zory. Avšak nejdem sa zastávať aktuálne ani jednej, ani druhej. Chcela by som byť nestranná," začala v úvode.
„Tento komentár pani Tabakovej ma úplne šokoval. Ja sama deti nemám a práve preto viem, aké bolestivé je, keď niekto začne vyťahovať toto ako zbraň proti žene. Od političky by som čakala, že zvládne kritiku a že sa nad ňou dokáže povzniesť a odpovedať vecne, ale útočiť na niekoho štýlom, že nemá deti a je starší, je podľa mňa úplné dno. Ako verejne činná osoba v politike by mala ísť príkladom a nie ukázať, že nezvládne ani obyčajný komentár," uzavrela.
