Redaktorka Kajtárova v Kovačičovej 360-ke: Prehovorila o VÝPOVEDI v Markíze... Množstvo výhovoriek!

BRATISLAVA - V máji sa televízia Markíza otriasla v základoch. Po tom, čo svoj odchod oznámil Viktor Vincze, nasledovali ho ďalšie známe tváre. Medzi nimi aj dlhoročná redaktorka Gabriela Kajtárová. Len nedávno oznámila, že má už novú prácu - zakotvila v Kovačičovej 360-ke. A prehovorila tam aj o svojej výpovedi v Markíze... Od kolegov vraj vtedy počúvala množstvo výhovoriek!
Svoj koniec v Markíze začiatkom júna oznámila aj redaktorka Gabriela Kajtárová. „Nie, toto nie je hrdinstvo, je to len obyčajné gesto. Možno zapadne a možno sa otočí proti mne, lebo mlčať je bezpečnejšie než hovoriť. Hrdinstvom by možno bolo zostať, ale niet kvôli čomu zostať,“ informovala vtedy na sociálnej sieti Instagram. Dlho bez práce však nezostala... Už začiatkom septembra oznámila, že zakotvila v internetovom médiu Michala Kovačiča - 360º.
A práve tam otvorene prehovorila o svojich pocitoch... O tom, že nikdy nebola odvážne dieťa. „Ako chutí zbabelosť som zakúsila už v detskom veku. Dodnes si to pamätám. Strach je mimoriadna emócia. Taká mimoriadna, že sa na nej dajú vyhrať voľby. Stačí ľuďom sľúbiť, že ich ochránite pred hrozbou, ktorá ani nemusí byť reálna. Kto by dnes viedol národ k odvahe, všakže?“ zamyslela sa Gabriela.
A potom prešla k svojej vlastnej skúsenosti, kedy tú odvahu sama našla. „Pred pár mesiacmi som sa postavila svojim šéfom vo veľkej a pomerne mocnej firme. Spravila som to po zrelej úvahe, prebdených nociach a aj po ľútosti, že sa skončí veľká etapa môjho života. Vnímala som to ako správnu vec. Bolo to odvážne? Neviem. Skôr normálne. Pravdou však je, že nás nebolo až tak veľa,“ uviedla Kajtárová.
V tom čase vraj od svojich kolegov v Markíze počúvala množstvo výhovoriek, prečo z televízie nemôžu odísť.