Zuzana Plačková je opäť TEHOTNÁ: Čaká druhé dieťatko!

BRATISLAVA - Krásna správa! Zo Zuzany Strausz Plačkovej sa pred 3 rokmi stala mamička. Na svet priviedla syna Diona. No a čoskoro sa ich rodinka rozrastie o ďalšieho člena. Podnikateľka odhalila, že je druhýkrát tehotná!
Už vo februári tohto roka sme na Topkách informovali, že Zuzana Strausz Plačková a jej manžel René Stausz túžia po druhom dieťatku. „Ja by som chcel ešte dievčatko. Keby bol aj chlapček, tak nevadí,“ prezradil nám vtedy René s tým, že už majú so Zuzanou pre malú princeznú aj vybraté meno. No a je možné, že čoskoro ho budú môcť aj použiť.
Dvojica sa totiž na sociálnej sieti Instagram pochválila krásnou správou - čoskoro sa z nich stanú opäť rodičia. Rodinka nahrala video z pláže a keď sa brunetka otočila, črtalo sa jej tehotenské bruško. „Dionko bude veľký brat,“ napísala k videu. Gratulujeme a prajeme veľa zdravia!
