Obrovský ŠOK: Česká Vicemiss VYSKOČILA z okna... Bola pri nej aj dcéra!

PRAHA - Tragédia v Karlových Varoch otriasla verejnosťou. Druhá Vicemiss Českej republiky z roku 1994 vyskočila z okna hotela, kde sa ubytovala so svojou malou dcérou.
Druhá Vicemiss Českej Republiky z roku 1994 Lenka Beličková sa mala podľa informácii denníku Blesk.cz pokúsiť o samovraždu. Ešte minulý týždeň vraj vyskočila z okna z karlovarského hotela. Na izbe bola spolu so svojou dcérkou. „Bola to strašná rana. Všetci pri jedle zbledli ako stena. Vyskočila z tretieho poschodia a zachytila sa aj o pergolu, ktorá ten pád zrejme spomalila. Inak by to nemohla prežiť,“ uviedli podľa denníku zamestnanci reštaurácií na ulici Na Starej lúke. Prvú pomoc jej poskytovali mestskí strážnici.
„V čase prítomnosti hliadky bola síce žena pri vedomí a reagovala na hlasové podnety, ale obe nohy mala v oblasti nad členkami zlomené,“ uviedla podľa denníka ich hovorkyňa Nikola Záhorová. Hliadka ju následne za sprievodu záchranárov previezla k sanitke, ktorá ju dopravila k vrtuľníku. „V nedeľu 17. augusta krátko po 11. hodine sme prijali oznámenie o páde osoby z okna v centre Karlových Varov. Cudzie zavinenie bolo predbežne vylúčené. Prípadom sa naďalej zaoberáme,“ doplnil pre Blesk hovorca Policajného zboru ČR Jan Bílek.
Dobre informovaný zdroj z rodiny pridal doplnil ďalšie informácie. „Lenka žije v Nemecku, ale navštevuje vo Varoch rodinu. Mala tu zostať dlhší čas, a tak sa rozhodla, že ho strávi v hoteli. O psychických problémoch sme nevedeli, zrejme došlo k nejakému skratovému stavu a vyskočila. V izbe hotela Maltézsky kríž s ňou mala byť aj jej osemročná dcéra. Muselo to byť pre ňu strašné. Teraz sa len modlíme, aby bola v poriadku. V nemocnici bola úspešne operovaná. Snáď bude môcť aj chodiť,“ povedal spomínanému webu. Okrem dcéry má česká vicemiss ešte dospelého syna.