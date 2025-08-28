Kavaschová a Čobejová VYTOČENÉ do vývrtky: Vládnu nám tu PSYCHOPATI a úplní IDIOTI!

BRATISLAVA - Posledné dni je najdiskutovanejšou témou postavenie sa vlády voči SAV. To vytočilo aj herečky Dominiku Kavaschovú a Michaelu Čobejovú. Nezostali ticho!
Slovenská akadémia vied sa ocitla pod silnou paľbou kritiky pre svoju analýzu vakcín. Dokument, bol hotový takmer mesiac, no šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško nepovolil akadémii informovať o výsledkoch. SAV sa preto rozhodla aspoň zverejniť závery analýzy. Ubezpečila verejnosť, že vakcíny obsahujú iba schválené látky – teda presný opak toho, čo tvrdil vládny splnomocnenec Peter Kotlár. Výsledky štúdie, ktorú si objednala samotná vláda a ktorá stála daňových poplatníkov 350-tisíc eur, však začali spochybňovať viacerí koaliční politici.
Od Ľuboša Blahu až po niektorých ministrov. Časť vládnych predstaviteľov namiesto akceptovania záverov zaútočila na Slovenskú akadémiu vied, keďže jej správa nepotvrdila ich konšpiračné teórie o mRNA vakcínach. Podpredseda Smeru a europoslanec Ľuboš Blaha na Facebooku útočil na vedcov a tvrdil, že väčšina z nich sú „progresívni spolitizovaní šarlatáni“. Vládny splnomocnenec Peter Kotlár v pondelok na tlačovej besede označil pracovníkov Biomedicínskeho centra SAV za potenciálnych zločincov a ich prácu, ktorá stála 350-tisíc eur, za irelevantnú.
„Ak by som ja žiadal od SAV analýzy, bolo by to, akoby som žiadal potencionálneho páchateľa trestného činu, aby si sám zabezpečoval dôkazy,“ vyhlásil. Kotlár ešte v marci vyhlásil, že ak sa ukáže, že sa mýlil, pred médiami roztrhá svoj lekársky diplom a bude sa ospravedlňovať slovenským občanom. Tentoraz však odkázal, že nič trhať nebude. Namiesto toho podáva podnet na generálnu prokuratúru, aby údajné pochybnosti o vakcínach preverila. Ich vyjadrenia pohoršili mnohých ľudí, vrátane herečiek Michaely Čobejovej a Dominiky Kavaschovej.