Plačkovej manžel prehovoril o druhom dieťati: Už majú aj meno!

Od svadby Zuzany Strausz Plačkovej a Reného Strausza uplynie v októbri 10 rokov. Svoj sľub však nespečatili jedenkrát, ale rovno trikrát. Druhá svadba sa konala v Las Vegas a tretiu mali v roku 2022 pred Bohom. Nás preto zaujímalo, aký je ich recept na dlhoročný vzťah. „Nepodvádzať. My sme s mojou ženou spolu dvakrát. Prvýkrát, čo som s ňou bol, sme boli spolu 3 roky, potom sme mali ročnú prestávku a potom sme sa zobrali," začal v úvode.

„To prvykrát, keď som s ňou bol, tak vtedy som si uletel, bol som aj mladý. Nebral som ten vzťah nejak na 100%. Bol som mladý blbec, čo si užíval," povedal. „Ako sme spolu druhýkrát, ako sme sa hneď aj zobrali... Preto som si ju aj zobral, lebo som si uvedomil, keď som s ňou nebol, že ju strašne milujem a že už chcem žiť normálny usporiadaný život. Odvtedy som fakt s nikým nič nemal," vyjadril sa. Všetkým odkazál, že najlepší recept je nepodvádzať svoju ženu a byť jej verný.

V roku 2022 sa z manželov taktiež stali aj rodičia. Zuzana priviedla na svet ich najväčšiu lásku - syna, ktorému vybrali nevšedné meno Dion. Onedlho oslávi Dionko 3. narodeniny a v tomto veku mnoho párov premýšľa aj o súrodencovi. Výnimkou nie sú ani Strauszovci. „Ja by som chcel ešte dievčatko. Keby bol aj chlapček, tak nevadí," prezradil nám s tým, že je lepšie ak sa detičky hrajú so seberovnými a aj ich správanie je hneď iné, lepšie. „Je to také iné, že keď vidí iné deti, tak úplne je taký šťastný," priznal. Dokonca má už dvojica pre dievčatko aj vybraté meno. Aké, to sa už dozviete vo videu nižšie spolu aj s tým, ako René prežíva otcovstvo!

