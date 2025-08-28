Extravagantná Azra má už po PLASTIKE: Prvé slová a... FOTO!

BRATISLAVA - Azra Sokira má za sebou plastiku! Podstúpila zväčšenie pŕs. Aha, ako vyzerá!
Azra Sokira sa zviditeľnila v dvoch markizáckych reality šou. Hviezdila na Farme ale i v Ruži pre nevestu. Exotická kráska sa po šou nechala vylepšiť, no v minulosti nepodstúpila žiadne invazivné zákroky. Má urobené pery, za ktoré dostáva najväčší hejt a tiež bradu. No ako nám minulý mesiac prezradila, plánovala si dať zväčšiť prsia.
A deň D už nastal. Azra má zákrok za sebou. Z kliniky je už po dvoch dňoch aj doma. Dala si 330 mililitrov. Ako priznala, nechcela žiadne "melóny", ale skôr taký prirodzenejší vzhľad. „Ľudkovia, musím sa vám priznať, že to zvládam úplne v pohode. Viaceré ste mi písali, že ste mali bolesti a že ste to ťažko znášali, ale čo sa týka mňa, tak som celkom v pohode. Mierne bolesti pri stavaní mám, dávam si antibiotiká, lieky na bolesť a dokonca viem chodiť, ale snažím sa mať kľudový režim," zverila sa po operácii.
Ešte pred zákrokom sa nechala nafotiť so svojimi prirodzeným poprsím. Asi sa chcela s ním raz a navždy rozlúčiť.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%