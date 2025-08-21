Bianka je už minulosťou! Jovinečko POTVRDIL nový vzťah: Horúce BOZKY so sexi brunetkou!

BRATISLAVA - V čase, keď slovenský internet žije oslavou 30. narodenín Bianky Rumanovej, sa jej ex rozhodol vyrukovať s hotovou bombou. Fotky a videá z oslavy jej života zatienil videom, v ktorom potvrdil nový vzťah. Horúce bozky so sexi brunetkou si vymieňal v autoumývarni!
ROZCHOD slovenského promi páru: Pol roka po zásnubách... Namiesto svadby je KONIEC!
Už zopár týždňov sa špekulovalo o tom, že v živote Filipa Jovanoviča alias Jovinečka je po rozchode so snúbenicou Biankou Rumanovou nová žena. Dokonca sa na verejnosť dostala aj jej identita. Komentujúci na sociálnych sieťach našli v neznámej brunetke, s ktorou influencera nafotili, známu Češku. „Podľa všetkého je to Deny Stulíková,“ zhodovali sa ľudia.
4 mesiace po ROZCHODE storočia: Známy Slovák už má za snúbenicu náhradu... IDENTITA odhalená!
Spočiatku boli mnohí nedôverčiví a mysleli si, že dvojica spolu len natáčala ďalšie z Jovinečkovych vtipných videí. No aj cez víkend boli spoločne videní na hudobnom festivale. A tak si zrejme internetový komik povedal, že je zbytočné novú lásku viac zatĺkať. Na odhalenie vzťahu si vybral čas, kedy sociálne siete žijú veľkolepou narodeninovou oslavou jeho ex.
Zaľúbenci zverejnili video z autoumývarne, kde okrem auta, umývajú aj seba. No a ahrávka je zakončená horúcimi bozkami dvojice. „Normálne z Jovinečka vystrelila iná energia, prirodzená, sexi, spontánna. Gratulujem, reč tela hovorí za všetko,“ zhodujú sa komentujúci.
