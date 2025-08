4 mesiace po ROZCHODE storočia: Známy Slovák už má za snúbenicu náhradu... IDENTITA odhalená!

(Zdroj: Instagram BR/FJ)

Bianka Rumanová a Filip Jovanovič alias Jovinečko mali vzťah ako z rozprávky. Každý mal rozbehnutý biznis a vysnenú kariéru, influencerka si zariaďovala a rekonštruovala dom pri Nových Zámkoch a spoločný sen žili v Bratislave. Pravidelne cestovali a prinášali kontent pre svojich fanúšikov zo zahraničia. Z destinácii, kam sa bežný človek dostane ťažšie. Vyzeralo to u nich naozaj ružovo, po istom čase prišli aj zásnuby v čarovnom Japonsku.

Dvojica hneď po tom začala plánovať svadbu a nikomu by ani len nenapadlo, že bude veľkej láske koniec. Udialo sa to tento rok v marci, kedy párik oznámil prekvapivo rozchod. „Uvedomili sme si ale, že sme sa nestretli vo vhodnom časovom úseku, a preto prichádzame obaja o svoju polovicu. Je zraňujúce, že sa toto deje, no dáva nám to obom zmysel. Bolí to, bude to bolieť, ale sme dospelí a musíme byť k sebe čestní a nerobiť takéto kroky už v manželstvé, ktoré klopalo na dvere,“ zverejnila vtedy dvojica.

„Je to najťažšia vec v mojom živote. Nakoľko sa blíži svadba, deti a dospelý život, museli sme sa pozrieť na náš život aj racionálne. Ľúbime sa, ale to nestačí. Som workoholik a neviem sa venovať tejto úžasnej žene tak, ako by potrebovala. Skúšali sme to 1000x. A to nehovorím o tom, keby do toho prišli deti. Vieme obidvaja, že som teraz 100% focusovaný na robotu a raz ten deň, kedy si to priznáme, musel prísť. Milujeme sa, vždy sme sa milovali, vždy budeme,“ vysvetlil Filip.

Bianka je aktuálne sama a natáča novú reality šou, ktorá sa bude vysielať na Jojke, no a Filip... Ten našiel šťastie po boku inej. Magazín Emma totiž prišiel s informáciou, že je Jovinečko opäť zadaný. Do redakcie im prišla fotografia, ako sa influencer drží za ruky s novou kráskou. Šikovní zvedavci na internete hneď odhalili jej identitu. „Podľa všetkého je to Deny Stulíková," píšu ľudia. Kolujú však aj názory, že natáčali len video na sociálnu sieť. Oficiálne sa zatiaľ nevyjadril ani jeden.