SMÚTOK rodiny Bianky Rumanovej: TRAGICKÁ SMRŤ mladej susedky... Hrozné, čo sa stalo!

ŠAĽA - Známa slovenská influencerka Bianka Rumanová (30) a jej rodina oplakávajú mladú susedku. 20-ročné dievča tragicky zahynulo pri vážnej dopravnej nehode. Z pohľadu na vrak jej auta mrazí!
O nehode na sociálnych sieťach informovala polícia. K tragédii došlo v noci z pondelka na utorok, na križovatke medzi Novými Zámkami a Šaľou. „Vodič vozidla Volkswagen Golf pravdepodone nerešpektoval dopravné značenie "STOP daj prenosť v jazde", následkom čoho vyšiel na hlavnú cestu, po ktorej v tom čase išlo vozidlo Suzuki SX4 s prívesným vozíkom,“ uviedli muži zákona.
Tragická nehoda pri Nových Zámkoch: Neprežila 20-ročná žena! FOTO Autá sú úplne na šrot
Z toho dôvodu došlo k čelnému nárazu vozidla Suzuki do pravej strany Volkswagenu, čo obe vozidlá vymrštilo mimo cesty. „Dôsledkom nárazu utrpela 20-ročná spolujazdkyňa z VW Golf ťažkú ujmu na zdraví a bola prevezená rýchlou zdravotnou službou do nemocnice, kde neskôr zraneniam podľahla. Vodič Suzuki po náraze utrpel ľahké zranenia. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície,“ dodali.
Tragédia osobne zasiahla rodinu slovenskej influencerky Bianky Rumanovej, zosnulé dievča bolo totiž ich susedkou. „To 20-ročné dievča, o ktorom píšu, je naša suseda. Dnes v noci zomrela. Vyjadrujem celej rodine, ktorú osobne poznám, úprimnú sústrasť a z celého srdca ma to mrzí. Zdieľam to aj preto, lebo vodič, ktorý bol pod vplyvom omamných látok, by mal byť potrestaný,“ napísala Bianka k príspevku svojej sestry Emily. Tá zdieľala status dcéry vodiča z druhého auta.
„V aute, ktoré nedalo prednosť, sedelo dievča, ktoré bojuje o život, chlapec, ktorý má vážne zranenia a vodič, ktorý bol pod vplyvom alkoholu a drog a jemu sa nič nestalo! Aby toho nebolo málo, vodič si šiel pokojne domov a spinkal si do obeda, kým jeho kamarátka v nemocnici bojovala o život,“ píše sa v spomínanom statuse. Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť!