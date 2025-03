ROZCHOD slovenského promi páru: Pol roka po zásnubách... Namiesto svadby je KONIEC!

(Zdroj: Instagram BR)

V septembri minulého roka spravil Filip Jovanovič dôležitý krok a v krásnom prostredí svätyne Fushimi Inari Taisha v japonskom Tokiu pokľahol pred svojou priateľkou Biankou Rumanovou. Tá neskrývala nadšenie a dvojica odvtedy otvorene hovorila o svojich svadobných plánoch. No ich veľký deň sa odkladá na neurčito - snúbenci totiž oznámili rozchod.

„Neveríme, že toto píšeme a pridávame... My sami sme sa videli ako stvorení pre seba, no život nám napísal evidentne iné príbehy. Náš vzťah bol nádherný a nič sme nehrali. Niekedy však zložíte v tom ruchu života ružové okuliare,“ napísala na sociálnej sieti Instagram Bianka s tým, že ani oni nečakali, že sa to medzi nimi dokáže takto zvrtnúť.

„Uvedomili sme si ale, že sme sa nestretli vo vhodnom časovom úseku, a preto prichádzame obaja o svoju polovicu. Je zraňujúce, že sa toto deje, no dáva nám to obom zmysel. Bolí to, bude to bolieť, ale sme dospelí a musíme byť k sebe čestní a nerobiť takéto kroky už v manželstvé, ktoré klopalo na dvere,“ pokračovala Bianka. A podľa jej ďalších slov je zjavné, že dvojica má aktuálne rozdielne priority.