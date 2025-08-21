SMUTNÁ realita: Šokujúce slová Gregušovej... ROZCHOD s hviezdnym Cimarrom?!

BRATISLAVA - Broňa Gregušová prekvapila verejnosť svojimi slovami o smutnej realite. Rozchod s hviezdnym Cimarrom?!
Pre všetkých bolo veľkým prekvapením, keď modelka a finalistka Miss Slovensko Broňa Gregušová a hviezda Skrytej vášne Mario Cimarro priznali vzťah. V roku 2018 zdieľali svoju lásku verejne. Zahľadeli sa do seba v Miami, kde si vymenili kontakty. Kubánsky herec krásnu Slovenku aj požiadal o ruku a o 4 roky neskôr sa im narodila dcérka Briana. Tej spočiatku tváričku neukazovali, keďže si Broňa súkromie veľmi chránila.
Ani teraz veľmi nevieme, ako ich život za veľkou mlákou vyzerá. Broňa sa však rozhodla prehovoriť o smutnej realite, ktorú aktuálne prežíva. Jej slová všetkých šokovali. „Ahojte. Nebudem vám klamať - nie je to tak, že sa nič nestalo. Deje sa veľa vecí. Chcem vám len povedať, že Instagram a realita sú v porovnaní dve veľmi rozdielne veci," začala prekvapivo. Z jej slov cítiť zármutok.
Juan a jeho slovenská snúbenica PRVÝKRÁT UKÁZALI dcéru: Och, to je rozkošné dievčatko!
„Môžete zdieľať krásne video, no nebudete zdieľať to, čo sa deje v pozadí. Prečo? Lebo za každým pozadím je realita - a tá je veľmi smutná," pokračovala. Známa Slovenka zrejme narážala na video Maria Cimarra, ktoré pridal na sociálnu sieť. Na ňom je spolu s dcérkou a sledovateľom ukazuje ich bežný deň. Podľa Broniných slov je však všetko úplne inak, než sa na prvý pohľad môže zdať. Vyzerá to tak, že dvojica po dlhých rokoch išla od seba, no ani jeden z nich rozchod oficiálne nepotvrdil. Broňa dokonca herca prestala sledovať na Instagrame.
