Ťažké obdobie Mamby Dashy: Trpí chronickým ochorením... Čaká ju LIEČBA!

Mamba Dasha
Mamba Dasha (Zdroj: Instagram MD)
BRATISLAVA - Speváčka Dáša Mamba Šarközyová (35) prežívala uplynulý rok v slzách, neistote a boji so sebaprijatím. Dlho ticho znášala zhoršujúce sa zdravotné problémy, až napokon priznala, že trpí chronickým ochorením. Kým lekári hľadali presnú diagnózu, ona sama sa cítila škaredá, fľakatá a hanbila sa vyjsť medzi ľudí. Dnes hovorí, že je konečne zmierená a po roku sa cíti slobodná.

Dáša Mamba Šarközyová sa už vyše roka trápi. Doteraz však o svojom zdravotnom stave nehovorila. Jej fanúšikovia iba vedeli, že sa s ňou niečo deje. Teraz priznala, čo prežívala. Bojuje totiž s chronickým ochorením. „Moje Vitiligo prišlo presne pred rokom. Veľmi nenápadne, ako malý fliačik pod pravým okom. Neskôr sa pridalo ľavé oko, potom pravá ruka a postupom času (hlavne pod očami) rastie a rastie," začala na úvod.

Speváčka chodila rok po doktoroch a snažila sa zistiť, čo jej je. Aj keď od prvého momentu vedela, čo to bude, nechcela tomu veriť. „Dúfala som, že to bude niečo iné. Niečo, na čo dostanem lieky a pôjdem ďalej “zdravá”, a tak som hľadala nejakú inú príčinu. Prvá z vecí, čo som zistila bolo, že mám intoleranciu na laktózu – môj “najmenší” problém, ktorý mi dosť prevrátil život hore nohami, ale baví ma sa v tomto smere vzdelávať, vylepšovať a mám pocit, že vďaka tomu začínam žiť trochu zdravšie," pokračovala.

Zásadný problém je u nej štítna žľaza. Potrebuje na ňu lieky, zatiaľ však nevie, či len na nejaké obdobie alebo na celý život. „Pri tomto zistení mi všetko zrazu do seba zapadlo a pochopila som všetko, čo sa mi dialo/deje posledné roky. A tak sa už niekoľko mesiacov liečim a verím, dúfam, že to dobre dopadne," ozrejmila.

