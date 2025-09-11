TOTÁLNY ŠOK na párty TV JOJ: Bianka Rumanová prišla ÚPLNE NAHÁ!

BRATISLAVA - Bianka Rumanová (30) patrí k našim najvýraznejším influencerkám súčasnosti. A pre pozornosť a čísla urobí naozaj všetko. Veľmi dobre vie, že nahota predáva... A tak sa na párty TV Joj postarala o poriadny rozruch. Bola tam ÚPLNE HOLÁ!
Na nábreží Dunaja v Bratislave sa dnes koná veľkolepá párty televízie Joj. Na tej sa okrem hviezd z obrazoviek, objavilo aj množstvo influencerov. Počas večera sa totiž predstavovala aj nová reality šou #BTF - Behind the Fame. Jej hviezdou je aj Bianka Rumanová, ktorá sa hneď pri príchode postarala o obrovský rozruch.
Už počas celého dňa avizovala, že večer chystá veľké prekvapenie. „Ja keď si poviem YOLO, tak to bude vážne YOLO. Teším sa a aj mám rešpekt. Urobiť niečo kontroverzné, čo bude mať vo finále aj peknú myšlienku, chce odvahu. Teraz napíšem niečo, čo nezvyknem, lebo si nič nenaháňam, ale "kto, keď nie ja?!" Žijeme len raz a toto je showbiznis, bejby,“ napísala k záberom z príprav.
Málokto však čakal to, čo skutočne prišlo. Na "fialovom koberci" totiž do detailu okopírovala kontroverzný príchod Biancy Censori a Kanyeho Westa z tohtoročného Met Gala. Prišla vo veľkom čiernom kožuchu aj s pánskym sprievodom a potom to prišlo - k fotografom sa otočila chrbtom a pomaly zo seba zhodila vrchnú vrstvu oblečenia. No a pod tým? Pod tým bola takmer nahá.
Oblečené mala podobné priesvitné minišaty, ako slávna Bianca Censory a rovnako ako jej, aj slovenskej Bianke spod nich kompletne všetko presvitalo. Pred objektívmi fotografov doslova akoby pózovala nahá. Predstavivosti toho veľa nenechala. Veď pozrite sami!
