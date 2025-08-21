Obrovský STRACH obyvateľov Bratislavy: Salátová upozorňuje na PROBLÉM s bezdomovcami... HANBA!

BRATISLAVA - Komička Simona First sa len nedávno stala dvojnásobnou mamou, no materstvo v bratislavskom Starom Meste má aj svoje tienisté stránky. Hoci si život v centre váži, otvorene priznala, že sa tam necíti bezpečne.
Komička Simona First sa len nedávno stala dvojnásobnou mamou. V júni priviedla na svet dcérku Amalu. Rodinný život si naplno užíva. Materstvo však prináša nielen nové povinnosti, ale aj malé rituály – napríklad pravidelné prechádzky. V jej prípade nie vždy prebiehajú ideálne. Simona totiž býva priamo v srdci Bratislavy. Prostredie historického centra má množstvo výhod – všetko je nablízku a na peši sa dá vybaviť prakticky všetko, čo človek potrebuje.
Simone však najviac prekáža situácia na Kamennom námestí a v jeho okolí. Podľa jej slov sa tu dlhodobo zdržiavajú ľudia, ktorí znepríjemňujú život obyvateľom aj návštevníkom mesta. „Toto máme každodenne pred domom. @staremestosrdcebratislavy to čo sa deje na Kamennom námestí a v okolí už presahuje medze slušného žitia. Tobôž nie rodinného. Je to hanba Bratislavy. Títo ľudia fetujú, pijú a vykrikujú po ľuďoch. Policajtov vidím tak dvakrát za týždeň prejsť v aute. Už som to musela napísať aj sem, lebo naozaj sa to veľmi zhoršuje a necítim sa bezpečne v centre mesta,“ napísala otvorene na sociálnej sieti.
Hoci sa netají tým, že Bratislavu miluje a cíti sa v nej doma, problém, na ktorý upozorňuje, jej dlhodobo prekáža. Oceňuje snahu primátora Matúša Valla a stojí za jeho iniciatívami. „Tento problém v Starom meste už naozaj prerastá cez hlavu nielen obyvateľom centra,“ dodala. Jej príspevok zaujal množstvo sledujúcich – viacero obyvateľov Starého Mesta vníma nedostatočné riešenie problémov s verejným poriadkom.
