Slovenská moderátorka (34) je opäť ZAMILOVANÁ: Zbalila svalovca... O 10 rokov mladšieho!

BRATISLAVA - Slovenská moderátorka opäť žiari šťastím. Je zamilovaná! Našla si o 10 rokov mladšieho svalovca.
Kataríne Becce Balážiovej sa v pracovnej sfére veľmi darí. Pravidelne sa prihovára ľuďom z éteru a taktiež moderuje rôzne akcie. No a vyzerá to tak, že sa jej pošťastilo aj v láske. V minulosti tvorila pár s nutričným špecialistom Marošom Krivosudským, ktorého môžete poznať aj z Extrémnych premien, kde pomáha účinkujúcim.
Krach ich dlhoročného vzťahu bol pre verejnosť veľkým prekvapením. Neskôr si moderátorka našla fešného Ukrajinca žijúceho v New Yorku. No ani tento vzťah jej nevyšiel. „Vzťahy nie sú jednoduché, tie na diaľku sú ešte niekoľkonásobne náročnejšie," vyjadrila sa minulý rok pre Topky. Dnes je však v živote Kataríny všetko inak a opäť si ju našla láska.
ROZCHOD v šoubiznise: Slovenská moderátorka je OPÄŤ sama... S fešákom zo zahraničia jej to NEVYŠLO!
Zamilovala sa do známeho svalovca Ariana Norouziho. Ich vzťahom sa pochválil práve o 10 rokov mladší športovec. Prednedávnom boli spolu aj na výlete v Neapole. A aha, ako im to spolu pristane! Moderátorku sme aj kontaktovali, no na naše otázky ohľadne jej novej lásky, neodpovedala.
Ich spoločné FOTO nájdete po kliknutí na šípku
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%