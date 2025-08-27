Režisér Majeský o šou BEZ Adely: Zákulisné pikošky! Čo v Markíze pomenili?

BRATISLAVA - Režisér Pepe Majeský sa opäť vrhol do nakrúcania relácie Možné je všetko, ktorá odštartuje už v septembri! Bláznivá šou ho vie miestami vytočiť do vývrtky, no keď už má dosť, vie presne, kto ho uzemní!
Pepe Majeský je už roky považovaný za jedného z najvyťaženejších televíznych režisérov. Na konte má veľké šou, ako je Let's Dance, SuperStar, či Možné je všetko, ktoré patria medzi divácky najúspešnejšie projekty televízie Markíza. Napriek tomu, že jeho pracovný diár je stále plný, nenechal si ujsť mediálnu párty televízie Markíza, kde sa cítil ako ryba vo vode. „Toto nie je párty „párty“. Toto je mediálna párty televízie Markíza. Mám tu projekty, ktoré prezentujem, mám tu kolegov, kamarátov... Vždy je pekné si pripomenúť, čo sme urobili a čo ideme robiť.“
Momentálne finišuje s nakrúcaním tretej série zábavnej šou Možné je všetko a zároveň sa už pripravuje na nový ročník tanečnej horúčky Let's Dance. Oba formáty si vyžadujú maximálnu sústredenosť a perfektný tím. Ten však v prípade Možné je všetko prešiel zmenami, neuvidíme už napríklad Adelu. Majeský to však nevidí ako problém. „Neviem, aké to je bez tých, ktorí tam nie sú, ale viem, aké to je s tými, ktorí tam sú. A s tými, čo tam sú, je to super!“ nešetrí slovami chvály známy režisér.
Do projektu sa počas nakrúcania všetkých častí zapojí okolo 80 ľudí, čo znamená veľkú rozmanitosť a neustály prísun novej energie. „Má to nový drive. Nikdy nevieš, čo z toho vylezie. A na konci dňa si poviem – super,“ dodáva Majeský, pre ktorého má šou jedinečný vibe a ukazuje, kto je ako schopný zvládnuť nepredvídateľnosť daných situácií. „Niekoho hodíš do toho hrnca a povieš mu: dobre, ty si tu chcel byť, tak dokáž, že sem patríš. Niekto sa trošku strápni, niekto viac, niekto menej – ale to je na tom to super. Tí ľudia sa neberú vážne,“ opisuje Majeský čaro improvizačného formátu. Zároveň priznáva, že je to práve Možné je všetko, ktoré je preňho miestami doslova nočnou morou. „Pre mňa je Možné je všetko najťažšia disciplína na svete. Lebo ty ako režisér máš v hlave, ako to má byť, ale keďže ide o improvizačnú šou, je jasné, že minimálne na 50% sa mýliš. A jasné, že ťa to vytáča, keď to nie je podľa tvojej predstavy.“ V kritických momentoch mu však vraj veľmi pomáha jeden známy herec, ktorý ho dokáže dokonale uzemniť. Kto to je, sa už dozviete vo videu!
