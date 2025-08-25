Otvorená SPOVEĎ Lenky Šóošovej: Myslela si, že má NEVYLIEČITEĽNÚ chorobu... TOTO je príčina!

BRATISLAVA - Lenka Šóošová (49) úprimne prehovorila o období, ktorým si raz prejde každá žena. Najprv si však myslela, že má nevyliečiteľnú chorobu...
Lenka Šóošová otvorila tému, o ktorej rozpráva málo žien. Ide o menopauzu, ktorou si prešla aj ona sama. Menopauza je prirodzené obdobie v živote ženy, keď dochádza k trvalému ukončeniu menštruácie v dôsledku postupného znižovania funkcie vaječníkov. Najčastejšie nastáva medzi 45. až 55. rokom života. Vo videu na profile Moja menopauza opísala, ako to celé prežívala.
„Začalo sa to tým, že som mala pocit, že nič nestíham, že veľa vecí zabúdam. Zrazu pochybujem o tom, že či som dobre oblečená, či táto farba ladí s touto, či čo som povedala, či to bolo v poriadku alebo som to mala povedať inak," povedala v úvode. „To pochybovanie o sebe sa ako keby znásobilo. A keď som začala o tom viacej čítať, tak som pochopila, že je to práve preto, že prežívam úplne iné obdobie," priznala úprimne.
A čo jej pomohlo? „To povedomie o tom. Lebo ja som si naozaj myslela, že mám nevyliečiteľnú chorobu," šokovala. Niektoré kamarátky tiež priznali, že prežívajú to, čo ona, a tak pochopila, že nie je čudná. „Pochopila som, že toto je určitá časť v živote ženy," podotkla s tým, že sa o tom naozaj málo rozpráva a zrejme je to pre ženy tabu téma.
