Bratislavské módne dni - druhý deň. Monika Szabó (Zdroj: Ján Zemiar)

Pre herečku Moniku Szabó išlo o úplne novú skúsenosť, no podľa jej vlastných slov si adrenalínom nabitú atmosféru doslova užívala. „Bolo to celé wau, mega rýchle! Prvýkrát som videla, ako to funguje v backstage – len som čumela, že toto fakt takto fičí,“ priznala so smiechom herečka, ktorá v seriáli Dunaj, k vašim službám stvárňuje veľmi cudnú a empatickú Magdu.

A hoci debut na móle môže byť pre nejednu ženu poriadnym stresom, Monika do toho išla naplno a bez zaváhania. „Povedala som si, že keď už mám ohúriť, tak teraz! Neviem, či ešte niekedy budem v takejto forme... tak kedy, ak nie teraz?“ vyhlásila sebavedomo. Na prehliadke síce herečkin manžel chýbal, no keď zbadal fotky svojej krásnej polovičky, nezostal ticho. Jeho reakcia? Ani vás nenechá chladných...

Monika Szabó na móle v PIKANTNOM kúsku: Okamžitá SMS od manžela! Fíha (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)