Herečka Judit Pecháček o svojom súkromí veľa nehovorí: Má čo tajiť?!

BRATISLAVA - Herečka Judit Pecháček aktuálne žiari v medzinárodne obsadenom seriáli Strážcovia koruny, ktorý mal premiéru 31. augusta na Jednotke. Herečka, známa svojím civilným prejavom a vášňou pre herectvo, sa na pľaci cítila ako ryba vo vode. A prekvapivo… nielen tam.
Veľkolepý projekt Strážcovia koruny vznikol pod taktovkou oscarovo nominovaného režiséra a nakrúcal sa na historických lokalitách v Maďarsku, Rakúsku a na Balkáne. A Judit, ktorá v sérii zažiari, láka diváka na to najlepšie. „Hlavne na nádherné obrazy, veľké bojové scény a na scény plné veľkých vášní a emócií. A celé to bude veľmi dobrodružné a napínavé,“ prezradila pre Topky.sk.
Herečka Judit Pecháček sa dostala medzi svetovú elitu: Účinkuje v mega seriáli za 60 miliónov eur!
Judit už nejaký čas žije v stovežatej Prahe, no zdá sa, že zivot medzi dvoma mestami jej vyhovuje. Praha jej podľa vlastných slov ponúka väčšiu slobodu a otvorenosť. Nezanevrela však ani na Bratislavu. „Ja som tu často, mám tu rodičov, rodinu a mám tu aj prácu, takže nemám pocit, že by som sa až tak odstrihla.“
V bulvári ju len tak neuvidíte, herečka si svoje súkromie stráži. „Ja zdieľam hlavne tie pracovné veci, lebo to je to, čo som študovala a čím sa chcem prezentovať. Moje súkromie je pre mňa priorita číslo jeden, ale tým, že je to osobný život, tak si myslím, že to nepatrí na verejnosť.“ Na Judit sa aktuálne môžete tešiť každý týždeň na obrazovkách STVR v seriáli Strážcovia koruny, vďaka čomu si splnila obrovský herecký sen. Tu však herečka rozhodne nekončí a odhalila, čo ju ešte láka a akú úlohu by si chcela zahrať. Odpoveď nájdete vo videu!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%