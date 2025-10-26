Krásna herečka PORODILA: Piate dieťa a... Opäť CHLAPČEK!

HOLLYWOOD – Krásna herečka Jacqueline MacInnes Wood (38), známa fanúšikom zo seriálu The Bold and the Beautiful, sa opäť teší z bábätka! Spolu s manželom Elanom Ruspolim privítali na svete svojho piateho syna, ktorému dali meno Talon Ruspoli.
Šťastnú novinku prezradila na Instagrame, kde sa pochválila sériou fotiek a videí z posledných dní. Na jednom zo záberov fanúšikom ukázala aj prvý pohľad na svojho drobca a k príspevku napísala: „Kúsok raja.“ V komentároch sa herečka podelila aj o detaily pôrodu – rodila doma a všetko vraj prebehlo krásne a pokojne.
„Privítali sme zdravého, nádherného chlapčeka priamo doma,“ napísala. „Toto obdobie je o pokoji, o prežívaní každého okamihu a o tichej mágii nových začiatkov. Sociálne siete išli bokom, ale som šťastná, že som späť a môžem vás znovu pozdraviť.“ Jacqueline a Elan už spolu vychovávajú štyroch synov – Rise (6), Lenix (4), Brando (3) a Valor (2). A zdá sa, že rodinka je nadšená, že pribudol ďalší malý bojovník!
Herečka fanúšikov prekvapila už v marci, keď v svojom newsletteri nenápadne prezradila: „Som takmer v siedmom mesiaci! Naša rodina je nadšená a deti sú úplne bez seba od radosti.“ Dodala, že počas tehotenstva sa starala o svoje zdravie, cvičila, jedla dostatok bielkovín a snažila sa udržiavať doma pokojnú atmosféru. „Je toho u nás veľa,“ zažartovala, „ale nemenila by som to za nič na svete.“
V rozhovore pre First for Women priznala, že materstvo je pre ňu najväčšou životnou rolou: „Som mama medvedica. Nikdy som sa necítila viac sama sebou než teraz,“ povedala úprimne. Jacqueline tiež prezradila, že vďaka deťom úplne zmenila pohľad na zdravie a životný štýl: „Keď máte deti, všetko sa zmení. Ide o kvalitu života, o to, aby som mohla behať so svojimi deťmi – a keď budem mať sedemdesiat, aj s vnúčatami!“
