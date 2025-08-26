Števo Skrúcaný začína nový biznis: Slováci sa za tým pôjdu potrhať! Diera na trhu?

BRATISLAVA - Stále v kurze! Štefan Skrúcaný patrí k ikonickým postavám slovenského šoubiznisu. A hoci by si už mohol užívať dôchodkový režim, herec a zabávač má nabitý diár a nezastavuje sa ani na minútu!
Števa Skrúcaného okrem seriálu Sľub zamestnávajú aj projekty s Ondrejom Kandráčom a Mirom Nogom. S humorom a nadhľadom priznáva, že herectvo vymenil za inú disciplínu – tú, ktorú si sám vysníval. „Mne sa stalo pred mnohými rokmi, že som ostal trošku neverný herectvu a začal sa viac venovať šoubiznisu. Možno aj z dôvodu, že ma to baví, tá kombinácia, že človek môže spievať, rozprávať vlastné myšlienky, improvizovať, žartovať... mňa tá sloboda hrozne baví,“ priznal otvorene.
Skrúcaný však nenecháva nič na náhodu a pripravuje si aj zadné dvierka. Rozhodol sa pustiť do biznisu mimo svetiel reflektorov. Na trh už čoskoro príde s novinkou, ktorú by od známeho herca a moderátora čakal len málokto!