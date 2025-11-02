Herec Roman Pomajbo je otcom štyroch detí. Tri dcéry a syn Eliot mu dávajú poriadne zabrať a uživiť tak veľkú rodinu chce veľa úsilia. „Ja som tak zodpovedný, že stále zabezpečujem tú rodinu… a budem musieť niečo vymyslieť, lebo nemyslím si, že je správne, aby som bol celý čas preč,“ sype si popol na hlavu a priznáva, že nevie nájsť kompromis a občas má toho plné zuby: „Ten ocko začína byť potom taký zodretý!“
Roman sa totiž okrem hrania a moderovania venuje aj iným činnostiam – vzdelávaniu a mediálnym tréningom. Chodieva na besedy nielen medzi mládež, ale aj medzi seniorov. „Teším sa, že sa stretávam s ľuďmi… prednášam, zaujímam sa o najnovšie veci a to ma posúva medzi rôzne skupiny ľudí, či sú to profesori, vedci…“ hovorí o tom, že ho fascinuje AI. Stále je tam ale to ALE, teda večné naháňanie sa a enormná snaha postarať sa o celú rodinu. Priznáva však, že mu dochádza dych a cíti sa byť unavený… „Najlepšie je utiecť, ale ja nemám čas sa ani rozviesť,“ šokoval svojimi slovami. Padla teda aj otázka, ako to myslel a čo ďalej… Odporúčame pozrieť si video až do konca.
Roman Pomajbo už nevládze! Veľká spoveď o rodine a rozvode: Trhlina v manželstve?! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)