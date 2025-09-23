Prešibaná Kristína Sisková zo Sľubu: Takto rafinovane BALILA CHLAPOV... na lep jej sadol aj Fašiang!

BRATISLAVA - Kto by to bol povedal? Herečka Kristína Sisková, súdružka učiteľka Andrea Marková zo seriálu Sľub, sa v súkromí skvele vynašla.
Nie všetky domáce práce, ktoré väčšinou zvládajú muži, boli mladučkej plavovláske vlastné. Ale Kristína sa nevzdala a našla spôsob, ako problém vyriešiť. V momente, keď potrebovala doma niečo opraviť, jednoducho zdvihla telefón. „Vždy rozhodím siete medzi mojich kamošov, čo mám zopár takýchto mužských. Keď som ešte nemala frajera teda, tak som to takto robila, že som si rozhodila siete a vždy niekto prišiel," prezradila v podcaste Seriály.
Medzi jej zachráncami nechýbali ani zvučné mená slovenského šoubiznisu. „Marek Fašiang mi bol napríklad doma vŕtať obrazy,“ odhalila Kristína, ktorá zrejme našla rafinovaný spôsob, ako si poradiť v domácnosti a možno aj ako zbaliť chlapa. Dnes už ale pomoc kamarátov na telefóne nevyužíva, momentálne je totiž zadaná a žiari šťastím. Aj keď o svojej novej láske toho veľa povedať nechce. „Nepoznáte ho, nie je herec,“ stroho odpovedala na otázky o svojom novom partnerovi.
Ktohovie, možno práve takto sa dala dokopy aj so svojím terajším partnerom, ktorý jej napríklad mohol opraviť kvapkajúci kohútik, vyčistiť zanesený odtok alebo pritiahnuť šróby na kuchynskej linke.
